Il Grande Fratello di Simona Ventura è sempre più vicino e spunta l'indiscrezione sul nome del primo concorrente dell'edizione

Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello. C’è grande fermento, d’altronde, per il ritorno del reality, soprattutto perché porterà in campo molte novità, a partire dalla conduzione affidata a Simona Ventura, e non ad Alfonso Signorini. Il tocco di freschezza arriverà non solo dalla presentatrice ma anche da un cast che dovrebbe favorire volti sconosciuti al mondo dello spettacolo e della televisione, anche se, a quanto pare, non disdegnerà anche qualche personaggi noto o semi-noto.

E proprio a proposito di concorrenti, l’ultima indiscrezione che arriva dal web parla proprio di quello che sarà il primo nome che calcherà la porta rossa a settembre. A lanciare la bomba è l’esperto di gossip Amadeo Venza che, al momento, spoilera soltanto quelle che sono le iniziali della persona a quanto pare già scelta per il cast.

Chi è il primo concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura? Spoiler sul nome

“Tra poco vi svelo il nome della prima concorrente del GF targato Simona Ventura. Vi dico già le iniziali: C.B.”, si legge dalla storia pubblicata su Instagram da Venza che, al momento in cui scriviamo, non ha però ancora svelato il nome completo. Difficile dire se si tratti di un nome sconosciuto o noto al pubblico, cosa che scopriremo solo nelle prossime ore. Intanto, al momento, ciò che pare quasi certo è la data d’inizio del Grande Fratello di Simona Ventura, fissata per il 29 settembre, dunque sempre di lunedì. Ancora incerti i nomi degli opinionisti, a quanto pare due, che potrebbero essere Tommaso Zorzi e Cristina Plevani, secondo alcune indiscrezioni. Tutto è però ancora in via di definizione: le conferme arriveranno solo in prossimità dell’inizio della nuova edizione.