Il tumore è una malattia che si sta diffondendo sempre di più, ma perché questo accade? Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione.

In Italia sta crescendo il numero di malati di tumore, ed è per questo che è stata fatta una normativa che riguarda il mantenimento dei posti di lavoro per coloro a cui viene diagnosticata questa patologia. Essi hanno infatti il diritto di conservare la propria professione fino a due anni in aggiunta agli attuali 180 giorni di malattia, com’è stato previsto da un Regio decreto del 1924. Dopo questo periodo, potranno quindi ottenere una corsia preferenziale per l’accesso allo smart working. Avranno inoltre a disposizione 10 giorni in più l’anno retribuiti per lo svolgimento di esami e visite. Sono appunto queste le più importanti novità introdotte dal testo unificato “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” (prima firmataria Debora Serracchiani, PD, relatore Andrea Giaccone della Lega), approvato all’unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati.

I malati di tumore sono quindi sempre più tutelati dallo Stato, ma spesso ci si chiede come si possa evitare l’insorgere di questa malattia. Bisogna in primis tenere in considerazione alcuni elementi che riguardano il nostro stile di vita, ma anche la nostra alimentazione. Non tutti sanno infatti che, con dei piccoli accorgimenti, si può essere in grado di prevenire un problema di salute così grande e così spaventoso.

Come prevenire il tumore in poche semplici mosse

Ormai da tempo esistono delle prove scientifiche che parlano di come lo stile di vita vada ad incidere sulla salute. Pare infatti che, se tutti adottassero uno stile corretto, si potrebbe evitare la comparsa di circa un caso di tumore su tre. La prima attività da fare per prevenire il cancro è proprio quella di smettere di fumare, ma soprattutto di non iniziare mai. Il fumo è infatti strettamente legato a diversi tipi di tumore e non solo a quello al polmone. Se si rispetta questa regola, diminuisce di gran lunga il rischio di ammalarsi anche dopo che sono trascorsi molti anni di fumo.

Si deve inoltre evitare un’esposizione eccessiva al sole, dato che i raggi ultravioletti possono aumentare il rischio di cancro alla pelle. Se si vuole godere delle belle giornate ci si può proteggere con delle magliette ma anche con cappelli, creme solari e optando il più possibile per l’ombra. Inoltre è importante seguire un regime alimentare sano con una dieta ricca di frutta, verdura, fibre e cereali, ma soprattutto che sia povera di grassi e che privilegi l’assunzione di pesce. Occorre inoltre limitare il consumo di alcol e anche praticare un regolare esercizio fisico di almeno 30 minuti e più volte alla settimana.

Tra l’altro è anche importante tenere sotto controllo il peso corporeo, dato che essere in sovrappeso oppure obesi va appunto ad aumentare il rischio di tumore. Ci si deve infine sottoporre con regolarità a controlli medici, in modo da creare un programma di screening in base alle proprie caratteristiche. A tal proposito, si consiglia di sottoporsi a determinati vaccini.

Quali sono i fattori di rischio del tumore

Prima dell’insorgere di un tumore, possono esserci diversi elementi che vanno a influenzare la comparsa della patologia. Questi sono i principali fattori di rischio:

L’età , considerando che il cancro si può sviluppare dopo molti anni. Le persone a cui viene diagnosticata più spesso la malattia hanno più di 65 anni;

, considerando che il cancro si può sviluppare dopo molti anni. Le persone a cui viene diagnosticata più spesso la malattia hanno più di 65 anni; Le abitudini: è importante non fumare, non bere più di una bevanda alcolica al giorno per le donne e due per gli uomini, non esporsi eccessivamente al sole oppure non adottare un comportamento sessuale a rischio;