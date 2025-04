Papa Francesco è venuto a mancare oggi, lunedì 21 aprile 2025 e, dopo l’annuncio ufficiale, sia la Rai che Mediaset hanno stravolto il palinsesto mandando in onda edizioni straordinarie dei telegiornali e speciali totalmente dedicati alla figura del Pontefice che è morto dopo le ultime, difficile settimane in cui la sua salute è stata precaria. Nell’annunciare la morte del Pontefice, il Vaticano non ha svelato le cause della morte che, però, sono state svelate in diretta da Cesara Buonamici.

Mediaset ha coperto la programmazione dedicata alla morte di Papa Francesco sia con un’edizione straordinaria del Tg5 che con una puntata speciale di Pomeriggio 5 che è entrato eccezionalmente in onda anche il giorno di Pasquetta con la conduzione di Myrta Merlino. Prima della Merlino, però, la diretta è stata coperta dalla Buonamici che ha svelato dettagli sulla morte del Pontefice.

Le parole di Cesara Buonamici sulla morte di Papa Francesco

Durante l’edizione straordinaria del Tg5 dedicata al ricordo di Papa Francesco, Cesara Buonamici ha svelato dettagli sulle ultime ore di vita del pontefice: “Si è svegliato stamani alle 5.30 nella sua residenza a Casa Santa Marta…I suoi collaboratori al risveglio non hanno constatato problemi, ma anzi l’hanno trovato in condizioni discrete….”, le parole della giornalista come riporto dal portale Biccy.

Successivamente, la Buonamici ha svelato che le condizioni del Pontefice si sono aggravate due ore dopo essersi svegliato. “Alle 7 il santo padre ha avuto un ictus che gli è stato fatale…Il cardinale Kevin Farrell alle 10 di questa mattina ha annunciato al mondo la morte…”, ha detto Cesara Buonamici le cui parole sono state, poi, confermate dal Tg4 che ha aggiunto – “L’ictus e il grave quadro cardiocircolatorio…”. Infine, la giornalista ha spiegato cosa accadrà questa sera al Vaticano: “Stasera il cardinale Camerlengo compirà un gesto simbolico, sfilerà l’anello del pescatore e lo distruggerà, si tratta del rito della constatazione e la deposizione nella bara…Verrà posto un velo sul volto del Papa…”.

