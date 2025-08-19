"Ecco quando Belen Rodriguez e Cecilia faranno pace": spunta l'indiscrezione, "Hanno litigato di brutto": cos'è successo tra le due sorelle

Belen Rodriguez e Cecilia ancora al centro del gossip, parla l’esperto: “Ecco cos’è successo e quando faranno pace”

Non c’è giorno in cui Belen Rodriguez non sia al centro del gossip e dopo la lite con il benzinaio e le polemiche per aver dato ad un marchio il nome di Luna Marì adesso tutta l’attenzione è rivolta sulla rottura tra le sorelle Belen e Cecilia perché pare che ci siano delle novità importanti dopo l’indiscrezione lanciata da Parpiglia sul fatto che Cechu avrebbe messo alla porta la sorella. È da mesi che tra Belen Rodriguez e Cecilia non scorre buon sangue ed adesso l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato cos’è successo tra di loro e quando Belen Rodriguez e Cecilia faranno pace.

Secondo l’esperto di gossip, infatti, le due sorelle argentine hanno avuto una brutta lite nei mesi scorsi che ha incrinato i loro rapporti e mentre Cecilia sembra non aver nessuna intenzione di riappacificarsi con la sorella maggiore quest’ultima è pronta a farle una sorpresa per recuperare il rapporto. “Belen e Cecilia hanno litigato di brutto da tantissimi mesi” ha rivelato l’esperto di gossip prima di aggiungere un sorprendente retroscena: “Ma la pace tra loro tornerà con il parto di Cechu. La sorella maggiore andrà lì a gran sorpresa e faranno la pace.” Insomma, Rosica è convinto che la showgirl farà un importante passo nei confronti della sorella e per questo motivo tra di loro tornerà la pace.



Belen Rodriguez e Cecilia faranno la pace dopo la nascita del piccolo? Spunta l’indiscrezione

Secondo quanto riporta Alessandro Rosica Belen Rodriguez e Cecilia faranno la pace dopo la nascita del nipote, sarà davvero così? Al momento si tratta solo di indiscrezioni quel che è certo, invece, è che le due sorelle argentine non hanno mai avuto un litigio così pesante. E da mesi, per l’esattezza da quando Cechu ha annunciato la gravidanza, che non appaiono più insieme ne dal vivo ne sui social, hanno smesso di scambiarsi persino like e commenti nei rispettivi profili e chi li conosce bene parla di tensioni e gelo tra di loro. Le dirette interessate, così come la loro famiglia, si sono chiuse nel silenzio e non hanno mai rivelato il motivo del presunto litigio.