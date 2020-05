Ecdc “Rischio coronavirus molto basso”/ Report a 2 giorni dal paziente 0 di Codogno

Pubblicità

Emerge oggi un report dell’Ecdc, lo European Center for Disease Control and Prevention, risalente a esattamente due giorni prima che scoppiasse l’epidemia da coronavirus in Italia, e che parlava di rischio molto basso in merito alla possibile diffusione del covid nel vecchio Continente. Come scrive l’agenzia Adnkronos, gli esperti che compongono il comitato dei consulenti scientifici, dell’Ecdc, il cosiddetto Advisory Forum, si erano riuniti a Stoccolma il 18 e 19 febbraio scorsi, stilando un verbale che oggi è stato pubblicato dal quotidiano spagnolo El Pais. A esattamente tre mesi da oggi, l’Ecdc scriveva che “la valutazione del rischio” per i servizi sanitari “è bassa per le prossime 2-4 settimane”, valutazione basata sul fatto che “l’influenza raggiungerà il picco nelle prossime settimane e che la trasmissione della Covid-19 inizierà successivamente”. Di li a poche ore sarebbe emerso il presunto “paziente uno” italiano, il 38enne di Codogno, nel Lodigiano, che fece di fatto da apripista alla più grave crisi sanitaria dal dopoguerra ad oggi.

ECDC “CORONAVIRUS RISCHIO BASSO”. LE PREVISIONI AZZECCATE DI GERMANIA E FRANCIA

Ma 90 giorni fa il coronavirus era circolato in Europa solo marginalmente, con 12 casi confermati, tra cui un morto. L’Italia, rappresentata nella riunione da Silvia Declich dell’Istituto Superiore di Sanità, riferiva che “tutti i voli dalla Cina sono stati fermati a fine gennaio” e che “è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i contatti dei tre casi positivi sono stati messi in quarantena, come tutte le 56 rimpatriate dalla Cina. Sono state diffuse informazioni sui social media (Facebook) per tentare di prevenire fake news”. C’era comunque chi aveva già intravisto la bomba atomica che stava per esplodere, come ad esempio il rappresentante della Germania, Osamah Hamouda, secondo cui “Stava diventando ovvio che il concetto di ‘contenimento’ non funziona e che non aiuta, dato che le malattie non rispettano i confini. Quindi, invece di discutere i rischi, è necessario discutere di raccomandazioni e di quali consigli dare. Tutte le altre questioni sono irrilevanti, al momento”. Bruno Coignar, francese, aveva invece spiegato che era stata effettuata un’analisi con diverse ipotesi: “il quarto scenario, che comprende una trasmissione diffusa, la quale ha un impatto diffuso e importante sul sistema sanitario, è ritenuto il più probabile”. Aveva ragione.



