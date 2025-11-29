Ece Uslu: chi è l'attrice di Sumru de La notte nel cuore, lei svela: "Nella mia vita affrontato tante difficoltà e sfide"

Ece Uslu chi è l’attrice di Sumru de La notte nel cuore: età, Instagram e curiosità

Ha conquistato milioni di telespettatori non solo in Patria ma anche oltre i confini nazionali con il ruolo di Sumru de La notte nel cuore, una donna coraggiosa e determinata pronta a tutto pur di dimostrare di che pasta è fatta e non farsi abbattere dalle difficoltà della vita. Ma chi è l’attrice Ece Uslu, Sumru de La notte nel cuore, che oggi sabato 29 novembre 2025 è ospite da Silvia Toffanin a Verissimo?

Ece Uslu, l’attrice che impersona Sumru de La notte nel cuore è nata in Turchia a Smirne il 9 settembre del 1974 ed ha dunque cinquantun anni. I suoi genitori, mamma Nazan e papà Alì, si sono separati quando lei aveva solo pochi anni e lei si trasferisce insieme alla madre nella capitale Istanbul. Appassionata da sempre di recitazione, Ece da giovanissima inizia a lavorare sia al Cinema che per il teatro ma la svolta avviene negli anni ’90 quando ottiene ruoli importanti in serie di successo. In Italia è conosciuta per il ruolo di Cahide nella serie Come Sorelle e appunto Sumru nella dizi turca. Ha un profilo Instagram @eceusluofficial che vanta quasi 400 mila follower.



Chi è Ece Uslu l’attrice di Sumru de La notte nel cuore: “Nella vita ho superato molte difficoltà

Qualcosa in più su chi è Ece Uslu, l’attrice che impersona Sumru de La notte nel cuore lo ha rivelato lei stessa in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni nei mesi scorsi: “Ho superato molte sfide interiori. Ho lavorato sodo. Affrontare le difficoltà senza compromettere i miei valori è stato fondamentale per me. Questo percorso mi ha plasmato e fatto diventare la persona che sono oggi.” Tuttavia adesso l’attrice è pronta a raccontarsi a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e svelare altre parti di se.