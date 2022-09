Echo Dot, la nuova generazione dei dispositivi Amazon/ Info, prezzi e disponibilità

Amazon ha presentato i nuovi Echo Dot, la nuova generazione commercializzata nelle due versioni con e senza orologio. Si tratta di un dispositivo che presenta diverse migliorie rispetto ai modelli precedenti, a cominciare da un audio di maggiore qualità, e varie altre funzionalità interessanti. I nuovi Echo Dot saranno dotati di un inedito sensore di temperatura, come ricorda Hdblog.it, quindi saranno presenti i controlli gestuali, un display led migliore e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la configurazione audio, che è stata completamente rivista, i dispositivi Amazon presentano ora un altoparlante full-range personalizzato con elevata l’escursione, che restituisce alti nitidi e bassi profondi, mantenendo comunque lo stesso design a forma sferica, particolarmente riuscito e soprattutto molto riconoscibile. Presente inoltre una maggior integrazione con l’assistente vocale Alexa, visto che ci sarà la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore nel caso in cui si raggiungesse una determinata temperatura.

NUOVI ECHO DOT: UN DISPLAY LED DI MAGGIORE QUALITA’

Fra le gesture possibili, basterà toccare la parte superiore dei nuovi Echo Dot per mettere in pausa i contenuti audio, ma anche disattivare il timer o terminare una chiamata. Su Echo Dot con orologio è stato inoltre introdotto un aggiornamento del display Led che ora avrà una maggiore densità per avere le informazioni riprodotte in maniera più chiara.

Sarà quindi possibile visualizzare oltre all’ora anche il titolo di un brano, il nome di un’artista, ma anche il meteo e molto altro ancora. Infine veniamo al prezzo e disponibilità: il nuovo Echo Dot è acquistabile fin da ora su Amazon al prezzo di 59.99 euro per quanto riguarda la versione “standard”, e a 69,99 euro invece per la versione con orologio. Le colorazioni disponibili saranno Antracite, Bianco ghiaccio e l’inedita Blu notte (per il modello standard), mentre quello con orologio è disponibile in Azzurro tenue e Bianco ghiaccio

