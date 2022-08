Echo Show/ Aggiornamento e nuova funzione: diventa cornice e con Visual ID…

Amazon è sicuramente uno dei maggiori esponenti del mondo della tecnologia e di tutte quelle apparecchiature realizzate per migliorare la qualità di vita nella casa. Oggi parliamo di Echo Show, che si evolve con un importantissimo aggiornamento molto richiesto da parte degli utenti. Di cosa stiamo parlando?

Secondo la famosissima rete statunitense di notizie, The Verge, infatti il colosso di Jeff Bezos, ha da poco aggiunto una funziona che permetterà ai dispositivi Echo Show di utilizzarli come se fossero delle vere e proprie cornici fotografiche. Funziona che era disponibile solamente per il modello da 15,6 pollici.

Pixel 6 Pro/ Angolo destro superiore non più stondato, Google fa infuriare gli utenti

Echo Show: aggiornamento disponibile in alcuni Paesi, i dettagli

Tutti gli Echo Show quindi si aggiornano e quest’ultimo update accontenta gli utenti che desideravano questa importantissima funzione. Infatti l’update è già disponibile nei seguenti Paesi:

Regno Unito;

Stati Uniti;

Canada;

Francia;

Germania;

Spagna;

Australia;

Italia.

Nello specifico la funziona consiste nel presentare le foto caricate su Amazon Photos, nonché il servizio cloud di Amazon. Questo servizio è un’esclusiva per tutti gli utenti che si sono iscritti all’abbonamento Amazon Prime per una durata senza stop di tre lunghe ore. La nuova funziona sarà quindi attivabile pronunciando il seguente comando vocale: “Alexa, avvia Cornice fotografica”.

Arlo Go 2/ Sicurezza e versatilità anche su reti Wi-Fi e 4G

Quando verrà attivata questa funzione, tutte le icone e tutti gli elementi che sono presenti sul display del proprio dispositivo, non saranno visibili. Rimanendo sempre in tema di nuove funzioni, i rispettivi modelli Echo Show 8 di seconda generazione e gli Echo Show 10 riceveranno l’update che introdurrà il Visual ID.

A tutti gli utenti registrati, il Visual ID, proporrà una serie di contenuti del tutto personalizzabili a seconda delle loro scelte. L’azienda produttrice infatti rassicura la totale privacy perché tutti i profili del Visual ID, rimarranno all’interno dei dispositivi stessi. Quindi nessun tipo di problemi di sicurezza con gli Echo Show.

Robot Xiaomi/ CyberOne ha sembianze umane, entrerà nelle nostre famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA