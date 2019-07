Eclissi di Luna parziale 16 luglio 2019/ Orario e come vederla: attese le Perseidi

Eclissi di Luna parziale domani 16 luglio: questo l’evento astronomico dell’anno per l’Italia. Si tratta di un’occasione da non perdere, visto che poi bisognerà aspettare il 2021 per ammirarne almeno una parziale nel nostro Paese. L’evento tra l’altro cade nel pieno della “febbre da Luna” e a pochi giorni dall’eclissi solare. Siamo vicini alle celebrazioni dei 50 anni del primo allunaggio, avvenuto con Neil Armstrong e Buzz Aldrin il 20 luglio 1969. In queste settimane comunque potete ammirare anche pianeti giganti come Giove e Saturno, poi bisogna prepararsi alle stelle cadenti di agosto, le Perseidi. Ma torniamo allo spettacolo della Luna. Domani sarà piena, quindi potremo ammirarla mentre l’ombra della Terra se ne “mangia” un pezzo dopo il tramonto del Sole. Dovete farvi trovare pronti per le 20.45 di domani. A quest’ora comincerà ad entrare nella penombra. L’eclissi di Luna durerà in totale cinque ore e mezza. Il momento più interessante arriverà alle 22, quando comincerà ad attraversare il cono d’ombra della Terra pur senza entrarvi completamente. Per questo motivo sarà una eclissi di Luna parziale.

ECLISSI DI LUNA PARZIALE 16 LUGLIO 2019, COME E QUANDO VEDERLA

L’eclissi di Luna parziale culminerà domani attorno alle 23.30, quando una parte del nostro satellite si “tingerà” di rosso per effetto della rifrazione dei raggi solari “piegati” dall’atmosfera terrestre. All’una del mattino uscirà dall’ombra, ma tutto terminerà dopo le 2.17. L’evento sarà visibile in tutta Italia, meteo permettendo. Non serviranno attrezzature particolari, ma con un telescopio potrete godere di una vista più dettagliata. Nel mese di luglio comunque avremo i “fuochi d’artificio astronomici”. Attorno al 15 infatti lo sciame meteorico delle Perseidi dovrebbe cominciare ad “accendere” il cielo. Sono le stelle cadenti più attese in quanto le più generose. Con le temperature miti della notte è più facile osservarle, ma il loro picco sarà comunque ad agosto. È previsto il 13, tre giorni dopo la notte di San Lorenzo. Sono poi osservabili i pianeti giganti. Saturno e i suoi anelli sono visibili da giorni. Giove è però l’oggetto più luminoso in questi mesi, dopo la Luna. Potete riconoscerlo a occhio nudo o sfruttare un telescopio per distinguere anche i suoi satelliti principali: Europa, Ganimede e Callisto, scoperti da Galileo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA