Eclissi di Luna parziale oggi, 28 ottobre 2023/ A che ora vederla dall’Italia e come

Un sabato sera particolare, da trascorrere con il naso all’insù per la spettacolare eclissi di Luna prevista oggi, 28 ottobre 2023. Una eclissi parziale, ma perfettamente visibile a occhio nudo anche dall’Italia, così come dal resto d’Europa, Asia, Australia e Africa. A differenza di quanto accaduto in occasione dell’ultima eclissi solare, saremo più fortunati. Ma a che ora vederla e come? Le eclissi di Luna avvengono quando il sistema composto da Sole, Terra e Luna è allineato, col pianeta frapposto tra la stella e il satellite naturale. In base a come si configura l’allineamento possono verificarsi eclissi di penombra, parziali o totali. Stando alle indicazioni fornite dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), l’eclissi di Luna raggiungerà il suo picco massimo, la cosiddetta centralità, alle ore 22:15.

Demetris Koutsoyiannis (idrologo)/ “Non sono i tassi di CO2 a influenzare le temperature, ma il contrario”

Il disco lunare sembrerà “morsicato” dall’ombra proiettata sulla Terra. Sembrerà “morsicata” l’area in basso a destra. Solo una piccola parte del disco lunare, infatti, verrà oscurata dall’ombra della Terra. Gli esperti hanno fornito anche il valore dell’oscuramento del disco lunare da parte del cono d’ombra della Terra, che può arrivare ad 1 nel caso dell’eclissi di Luna totale. In questo caso, la magnitudine dell’ombra sarà pari a 0.122 durante la fase della centralità dell’eclissi di Luna parziale. Ciò vuol dire che risulterà oscurata per il 10% circa. Non avremo una Luna di Sangue, perché si manifesta nelle eclissi lunari totali, ma il fenomeno è comunque spettacolare. Peraltro, si verificherà in concomitanza con la Luna Piena del Cacciatore.

Gli scimpanzé entrano in menopausa/ Lo studio: "Possono vivere anche il 20% dei loro anni da non fertili"

ECLISSI DI LUNA PARZIALE: LE FASI DELL’EVENTO

Come per tutte le altre, anche l’eclissi di Luna parziale di oggi, sabato 28 ottobre 2023, sarà caratterizzata da più fasi. Complessivamente durerà 4 ore e 25 minuti. Il fenomeno astronomico comincerà alle ore 20:01, quando la Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra. Invece, alle ore 21:35 comincerà la fase parziale, col disco lunare che inizierà ad essere “rosicchiato” dal cono d’ombra della Terra. La fase di massimo oscuramento o centralità si verificherà, come detto, alle 22:15, invece alle 22:52 la Luna uscirà dal cono d’ombra e a mezzanotte e 26 minuti di domenica 29 ottobre uscirà anche da quello di penombra, evento che sancirà la fine dell’eclissi.

Gli alieni potrebbero sapere della nostra presenza/ "Inquinamento, gas e luci visibili dallo spazio profondo"

OGGI ECLISSI DI LUNA PARZIALE: COME VEDERLA

L’eclissi di Luna è un fenomeno astronomico perfettamente visibile a occhio nudo e in sicurezza, anche nelle città in cui vi è un inquinamento luminoso molto importante. Visto che ad essere oscurato è il satellite naturale della Terra, la cui luminosità è quella riflessa del Sole, non c’è alcun rischio per la vista, come invece accade in occasione delle eclissi solari, per le quali bisogna indossare appositi occhiali o filtri solari. Visto che nel weekend sono previste estese perturbazioni atmosferiche in tutta Italia, c’è il rischio che non sia ben visibile. Dunque, l’auspicio è che il meteo avverso non rovini questo spettacolo astronomico. Per scoprire se l’eclissi di Luna parziale di oggi è visibile nella località dove vi trovate, potete utilizzare l’app gratuita di astronomia Sky Tonight.

Basta digitare “eclissi lunare” nel campo di ricerca, scegliere il risultato corrispondente per scoprire gli orari di visibilità in base alla propria posizione. Se l’evento non è visibile, vedrai una nota sotto gli orari di “Visibilità Globale”. Toccando il pulsante di mira si può visualizzare la posizione della Luna eclissata sulla mappa del cielo. Per scoprire dove sarà la Luna nel cielo reale sopra di te durante l’eclissi lunare parziale, bisogna toccare il pulsante della bussola e seguire la freccia bianca fino a quando non si vede la Luna sullo schermo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA