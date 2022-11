ECLISSI LUNARE OGGI 8 NOVEMBRE 2022/ Diretta streaming video: spettacolo al via

Si terrà oggi, martedì 8 novembre 2022, l’ultima eclissi lunare dell’anno 2022. A partire da questa mattina, dalle ore 9:02 italiane, al via uno spettacolare oscuramento del nostro satellite, che purtroppo non sarà visibile dall’Italia. L’evento durerà circa un paio d’ore, visto che si concluderà alle ore 11:16, dando poi appuntamento al 2025, precisamente al 3 marzo, giorno in cui si verificherà la prossima eclissi lunare.

In ogni caso la luna si colorerà oggi di un colore rossastro, e questo fenomeno è spiegato così da Giuseppe Cutispoto, astrofisico dell’osservatorio Inaf di Catania: “Sono i raggi del Sole rifratti dall’atmosfera terrestre, fenomeno molto più evidente quando la Luna sorge e quando tramonta ma visibile anche durante l’eclissi totale”. L’evento sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube del Virtuale Telescope Project che trovate più sotto, in fondo a questo articolo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ECLISSI LUNARE OGGI 8 NOVEMBRE 2022, VIDEO STREAMING: COS’È, ORARIO E COME VEDERLA

Oggi, martedì 8 novembre, avverrà l’ultima eclissi lunare del 2022 ma non solamente: sarà anche l’unica dei prossimi 3 anni. La prossima ci sarà infatti tra quasi tre anni, il 13 marzo 2025. L’ultima volta è avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 maggio di quest’anno. Si verifica il fenomeno dell’eclissi lunare quando Sole, Terra e Luna si allineano. Parliamo inoltre di eclissi piena quando la Luna è totalmente messa in ombra dalla Terra. In questo caso, spesso si sente parlare di “luna di sangue”: il nome deriva dal colore rosso che questa prende: è un fenomeno ottico dovuto alla poca luce solare che filtra.

Quella di oggi sarà un’eclissi totale: questo avviene quando la luna si nasconde dietro l’ombra della terra dalla luce del sole. Quando invece abbiamo un allenamento non perfetto, abbiamo un’eclissi parziale. Oggi, 8 novembre, sarà però totale. Come abbiamo visto, inoltre, la Luna assumerà il dolore rossastro grazie alla porzione rossa dello spettro elettromagnetico.

Eclissi lunare 2022, come vederla

L’eclissi lunare di oggi, 8 novembre, non sarà visibile dall’Italia e dall’Europa, con due eccezioni: sarà visibile dall’Islanda e da parte della Scandinavia. Si potrà vedere molto bene solo da Asia, Australia, Nord America, gran parte del Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico e Antartide. Avrà inizio alle 9,02 del mattino (ora italiana) e terminerà alle 14,56. Il culmine si avrà alle 11,16. Come abbiamo detto, non sarà possibile vederla dall’Italia ma ci sono alcune possibilità per non perdersi l’incredibile fenomeno, che ricapiterà poi solamente nel 2025. Basterà collegarsi su TimeandDate.com, a partire dalle 10:00 (ora italiana). Altrimenti ci si potrà collegare con il Virtual Telescope Project dalle 10:30 (ora italiana) o anche con il Grittith Observatory dalle 9 (ora italiana).

L’eclissi totale di Luna durerà quasi un’ora e mezza e sarà visibile anche ad occhio nudo ma come abbiamo visto, non si potrà vedere né dall’Europa né dall’Africa. La Luna sarà rossa, questo perché in quelle fasi l’atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la porzione rossa dello spettro elettromagnetico. Avremo l’eclissi quando la luna raggiunge il punto della sua orbita nel quale si trova perfettamente allineata fra il sole e la terra. Si nasconderà dunque dalla luce del sole dentro l’ombra della terra. Quando l’allineamento non è perfetto parliamo di eclissi parziale.

GUARDA QUI SOTTO IN STREAMING VIDEO L’ECLISSI LUNARE 2022













