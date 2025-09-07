Eclissi lunare totale in diretta video streaming: a che ora c'è la Luna rossa, come vederla e tutti i consigli per l'osservazione oggi 7 settembre 2025

ECLISSI LUNARE TOTALE, INFO E ORARI OGGI

Il cielo oggi ci regala una “Luna di sangue“, così viene chiamata l’eclissi lunare totale che va in scena nella serata di questa domenica 7 settembre. L’Unione Astrofili Italiani (UAI) l’ha definito l’evento astronomico più atteso di quest’anno, ma anche il più spettacolare.

Un robot in grado di partorire un bimbo umano/ Lo studio in Cina: "Imiterà l'intera gravidanza"

Ciò anche per via del fatto che assisteremo al sorgere del nostro satellite quando la totalità sarà già cominciata, quindi il consiglio degli esperti è di prepararsi per l’osservazione quando sta per tramontare il Sole, quindi poco prima delle ore 19:30.

L’orario, però, non va preso alla lettera, perché può esserci una variazione di qualche minuto anche in base al luogo di osservazione.

AI progetta super antibiotici per batteri resistenti/ Sviluppate nuove terapie per gonorrea e stafilococco

In linea di massima, vedremo l’eclissi lunare totale pochi minuti dopo il tramonto del Sole. Quindi, non sarà possibile seguire il fenomeno astronomico nella sua interessa, perché le fasi iniziali – con l’ingresso della Luna nell’ombra del nostro pianeta – non saranno visibili; lo sarà la seconda parte, quando la Luna piena uscirà dall’ombra della Terra. Il “picco” è previsto alle ore 20:13.

ECLISSI LUNARE TOTALE, ECCO TUTTE LE FASI

Sono sette le fasi dell’eclissi lunare totale, con le prime tre che sono quelle non visibili dal nostro Paese. Infatti, alle 17:28 la Luna entra nella penombra, un’ora dopo entra nell’ombra, nell’ora successiva comincia la totalità. Alle 20:13 in Italia sarà visibile il massimo dell’eclisse lunare totale, mentre alle 20:52 termina la totalità, poi alle 21.56 il nostro satellite uscirà dall’ombra e alle 22:55 uscirà dalla penombra.

PONTE SULLO STRETTO/ 9 "ragioni" del No smontate una per una

Il fenomeno è particolarmente atteso anche perché negli ultimi anni non è stato frequentemente visibile in Italia, non perché sia un fenomeno raro, ma perché molto spesso non è visibile in Europa o solo nelle fasi iniziali. Il calendario indica come prossima eclissi lunare quella del 3 marzo 2026, che però sarà inosservabile in Italia, quindi poi bisognerà aspettare il 31 dicembre 2028, con uno spettacolo di fine anno, con la Luna che sorgerà a eclissi già iniziata.

COME OSSERVARE LA LUNA DI SANGUE

La Luna di sangue è sempre stata affascinante per l’umanità, sebbene in passato fosse presagio di sventure o di cambiamenti epocali, mentre ora sappiamo che quel colore rosso “sangue” è dovuto alla rifrazione della luce solare tramite l’atmosfera terrestre, che filtra le lunghezze d’onda blu lasciando passare quelle rosse.

Gli esperti di The Virtual Telescope Project assicurano che l’osservazione dell’eclissi totale di Luna si può effettuare a occhio nudo, ma per avere un’immagine più grande ci si può aiutare con un binocolo o un telescopio, che comunque non sono essenziali.

Per chi può vedere l’eclissi lunare totale dal vivo, il consiglio è di optare per un luogo di osservazione che non ha ostacoli importanti in direzione est, per chi invece non può osservare dal vivo la Luna di sangue c’è la diretta streaming video dal canale YouTube del team scientifico del Virtual Telescope Project.

DIRETTA STREAMING VIDEO ECLISSI LUNARE TOTALE