Eclissi solare domani 25 ottobre 2022, a che ora sarà/ Come vederla proteggendo occhi

L’eclissi solare di domani, martedì 25 ottobre 2022, promette di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di astronomia. In particolare, nei cieli di tutta Italia (più marcatamente nelle regioni settentrionali) sarà possibile osservarla tra le ore 11.26 e 13.21, con la Luna che andrà a coprire il disco solare sino al 27% della sua superficie, occupando lo spazio tra il nostro pianeta e la stella che lo illumina e riscalda. Sebbene si tratti di un’eclissi solare parziale, stiamo comunque parlando di un evento non così abituale, in quanto non si ripeterà sino al 12 agosto 2026 e, addirittura, sarà la prima che potrà essere osservata dall’Europa dal 1999.

Naturalmente, per quanti potranno alzare gli occhi al cielo (condizioni meteorologiche permettendo, ndr), sarà uno spettacolo da non perdere, ma che dovrà essere ammirato facendo obbligatoriamente ricorso alle precauzioni necessarie per evitare danni alla vista. Infatti, per vedere un’eclissi di Sole in totale tranquillità e senza rimediare problemi agli occhi, sarà indispensabile dotarsi di appositi occhiali, creati proprio per questo fenomeno, o, alternativamente, di binocoli schermati per mezzo di un apposito filtro solare. In alternativa, si potrà fare ricorso a un telescopio solare. Attenzione: vietato guardare l’astro a occhio nudo o con indosso un paio di semplici occhiali da sole.

ECLISSI SOLARE PARZIALE, COME GUARDARLA? VA BENE ANCHE UNA MASCHERA DA SALDATURA…

L’eclissi solare potrà essere osservata in totale sicurezza anche attraverso una maschera da saldatura, accertandosi che abbia un indice di protezione adeguato per assistere al fenomeno che si paleserà nei nostri cieli, anche se, inevitabilmente, la qualità dell’immagine non sarà delle migliori, in quanto lo spessore del vetro finirà ovviamente per ridurla.

Cosa, invece, va assolutamente scartato a priori? L’elenco comprende pellicole, CD, vetri affumicati e, come accennavamo in precedenza, occhiali da sole. Ultimo avvertimento: qualora l’eclissi solare non possa essere vista attraverso uno dei metodi di sicurezza sopra indicati, è meglio lasciar perdere e accontentarsi poi delle immagini che saranno trasmesse in televisione o sul web, onde evitare di rimediare problemi agli occhi.

