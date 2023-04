Eclissi solare ibrida oggi 20 aprile 2023/ Diretta video streaming: lo show nei cieli

E’ in corso in questi minuti un’eclissi solare ibrida, un fenomeno molto raro quanto intenso e spettacolare che torna appunto oggi, 20 aprile 2023. L’evento è scattato alle ore 3:34 italiane della scorsa notte con un’eclissi parziale, e si chiuderà nel giro di pochi minuti, alle ore 8:59. Il cuore dell’evento è stata la fase centrale dell’eclissi che è iniziata alle ore 4:37, e che è terminata alle ore 7:56, per una durata totale di più di tre ore, precisamente 199 minuti. Nel suo apice l’eclissi solare è risultata essere anulare, oppure totale in base alla posizione geografica in cui si trova l’osservatore, ed è per questo che prende il nome di eclissi solare ibrida. Purtroppo nel nostro Paese è giunta una perturbazione che ha fatto nuovamente calare le temperature e soprattutto oscurato i cieli con le nuvole, di conseguenza il fenomeno solare e lunare non è visibile salvo rari casi. L

La giornata di oggi è anche quella del novilunio, che come da calendario lunare segna il momento in cui la Luna si trova fra il sole e la terra e il suo lato visibile non è illuminato. Nour Pellé yoga terapueta nota come Nour Param Devi, ha spiegato a riguardo ai microfoni di Variety: “L’eclissi solare in fase di Luna Nuova del 20 aprile 2023 è la prima eclissi a verificarsi in Ariete dal 2015 e darà il via a un nuovo ciclo di questi fenomeni ottico-astronomici che proseguirà fino a marzo 2025. L’eclissi in fase di novilunio in Ariete dischiude una porta verso altre realtà, portando nuove opportunità e aprendo inediti percorsi. Alcune di queste occasioni ci coglieranno di sorpresa, mentre altre ci consentiranno di portare a compimento progetti cui lavoriamo da tempo”.

ECLISSI SOLARE IBRIDA 20 APRILE E NOVILUNIO: I CONSIGLI DELL’ESPERTA YOGA

Quindi l’esperta, a proposito dell’eclissi solare ibrida e del novilunio ha aggiunto: “L’energia superpotente alla base di questa eclissi schiarirà il velo, rafforzando la nostra sensibilità, creatività e capacità intuitiva. Con l’energia dell’Ariete così forte, questa è un’opportunità per trovare il coraggio di impugnare le redini della vostra vita. Servitevi dei flussi energetici sprigionati dall’eclissi per fissare nuovi traguardi, modificare il vostro punto di vista e aprirvi a ciò che l’Universo ha da offrirvi. Questo è un momento che può fare da ponte tra il presente e un nuovo capitolo della nostra vita”. Di seguito il video della diretta streaming dell’Eclissi Solare Ibrida, che ricordiamo, si chiuderà ufficialmente fra pochi minuti.

