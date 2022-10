Eclissi Solare Parziale 25 ottobre/ Diretta video streaming: quando e come vederla

Scatterà questa mattina, poco dopo le ore 11:00 italiane, la diretta dell’eclissi solare parziale, un evento che sarà ben visibile anche nel nostro Paese, ovviamente dove il cielo non sarà coperto dalle nuvole. Stando a quanto sottolineato dall’agenzia Ansa, saranno possibile delle lieve differenze: nel nord est, ad esempio, il fenomeno inizierà prima e sarà leggermente più “intenso” rispetto a quanto invece si osserverà nel sud-ovest italiano. Nel dettaglio a Belluno, in Veneto, sarà possibile osservare l’eclissi solare dalle ore 11:17 di questa mattina, e il sole sarà coperto al 29%, mentre a Palermo, in Sicilia, la diretta dell’eclissi solare scatterà alle 11:35, e la copertura del sole sarà pari al 22%.

Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), che per la giornata di oggi ha indetto in tutti gli osservatori astronomici italiani l’iniziativa Sun Day, mette in guardia dal guardare il sole senza alcuna protezione: “L’importante, in queste circostanze, è la sicurezza, perché guardare il Sole ad occhio nudo è estremamente pericoloso”. Di conseguenza è fondamentale utilizzare degli strumenti adatti allo scopo: “Bisogna usare solo binocoli e telescopi dotati di filtri adeguati”.

ECLISSI SOLARE PARZIALE, DIRETTA VIDEO STREAMING: ALLE ORE 11:00 SCATTA L’EVENTO

Chi volesse potrà comunque godersi la diretta dell’eclissi parziale comodamente dal proprio pc o smartphone, visto che il Virtual Telescope Project trasmetterà appunto l’evento live via Youtube, e più in basso potrete trovare il video dedicato con diretta da Roma a partire dalle ore 11:00 di questa mattina. All’evento parteciperanno anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), tramite una diretta dedicata sui suoi canali Youtube e Facebook, attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste.

Tramite la diretta sarà possibile vede le immagini dell’eclissi solare parziale dai luoghi della Terra dove il fenomeno sarà meglio visibile, quindi dalla Norvegia fino agli Emirati Arabi, passando per la Turchia. Insomma, un grandissimo evento da seguire con il naso all’insù (ma con le dovute precauzioni), o eventualmente via Youtube, con il link che trovate qui sotto. Prossime eclissi parziali in Italia, il 12 agosto 2026 e il 2 agosto dell’anno successivo. Quella precedente era invece stata il 30 aprile di quest’anno.













