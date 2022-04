Eclissi solare parziale oggi 30 aprile/ Diretta video streaming: orario, dove vederla

Prima eclissi solare dell’anno oggi, sabato 30 aprile 2022. Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di astronomia, in quanto ha luogo nell’emisfero australe, raggiungendo il picco quando in Italia saranno le ore 22:41. Questa è la prima di quattro eclissi che avremo quest’anno, la prima delle due di Sole previste. Quella odierna è di tipo parziale, quindi la Luna oscura solo una parte del disco solare. Inoltre, dura circa quattro ore. Quindi, dalle 20:45 di oggi alle 00:37 del 1° maggio, sempre orario italiano. L’eclissi solare parziale è visibile solo dall’Antartide, al Polo Sud, e dal Sud America, in quanto ha luogo nell’emisfero opposto a quello europeo. Chi però è interessato a seguire l’evento, può farlo online, visto che ci sarà la diretta sui canali streaming dedicati.

A fornire maggiori dettagli è la Nasa, spiegando che la primi eclissi di Sole dell’anno sarà visibile in Cile, Argentina, gran parte dell’Uruguay, nella zona occidentale del Paraguay, nella Bolivia sudoccidentale, nel Perù sudorientale, dalla costa nordoccidentale dell’Antartide, dall’Oceano Atlantico, ma appena al largo della costa sudorientale del Sud America, e in alcune località dell’Oceano Pacifico meridionale.

ECLISSI SOLARE PARZIALE OGGI E I PROSSIMI APPUNTAMENTI

L’eclissi solare si verifica quando la Luna si sposta tra il Sole e la Terra, proiettando la sua ombra sul nostro pianeta, bloccando parzialmente o del tutto la luce del Sole in alcune aree. In questo caso l’eclissi solare è parziale, perché la Luna e il Sole non sono perfettamente allineati, quindi la Luna non coprirà del tutto il Sole. Di conseguenza, il Sole assumerà la forma di una mezzaluna o fa sembrare che alla nostra stella sia stato dato un “morso”, a seconda di quanto il disco solare venga coperto dalla Luna. Questa eclissi parziale di Sole (quindi non totale) non sarà visibile in Italia, neppure quando alle 22:41 la Luna oscurerà circa il 64% del disco solare.

Ma ci sono altri appuntamenti da segnare sul calendario. Per il 2022 sono, infatti, previste quattro eclissi, due di Sole e due di Luna, tra cui quella di oggi. La prossima eclissi solare è in programma il 25 ottobre 2022 e sarà sempre parziale, ma visibile in gran parte dell’Europa, dell’Africa settentrionale, del Medio Oriente e dell’Asia occidentale. Invece le due eclissi lunari si verificheranno il 16 maggio e l’8 novembre 2022, entrambe totali, ma solo la prima sarà visibile dal nostro Paese.

DIRETTA VIDEO STREAMING ECLISSI SOLARE PARZIALE













