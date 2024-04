Eclissi solare totale 8 aprile 2024, perché è un caso su TikTok/ “Ci sarà la fine del mondo”: cosa succede

L’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024 è diventata un caso, perché sui social si sta diffondendo una profezia sulla fine del mondo. La teoria del complotto circola su TikTok, dove alcuni influencer stanno rilanciando la storia di Ninive, città visitata dal profeta ebreo Giona dell’VIII secolo a.C., il quale profetizzò la distruzione del luogo se la popolazione non si fosse pentita dei propri peccati. Cosa c’entra tutto questo con l’eclissi solare dell’8 aprile? La teoria ritiene che abbia avuto un’eclissi quando Giona si trovava a Ninive, quindi ritengono che la stessa cosa accadrà l’8 aprile nelle città che riportano questo nome. Ma l’eclissi solare totale coinvolgerà solo due cittadine di nome Ninive, una si trova in Ohio, l’altra nell’Indiana.

Il biblista Dan McClellan su TikTok ha spiegato il motivo per il quale la profezia sulla fine del mondo in concomitanza con l’eclissi solare totale dell’8 aprile è priva di ogni fondamento. “Chiunque dica che queste città si trovano all’interno del percorso dell’eclissi solare totale, o sta mentendo sulla loro posizione o ha manipolato il percorso dell’eclissi“. Eppure, dai meme con l’esplosione della Terra a pseudo-spiegazioni scientifiche e video sulla profezia: tutto ciò ha reso la dicitura “8 aprile 2024” la chiave di ricerca più cliccata su TikTok, ma correlata alla teoria sulla fine del mondo per il “Great American Eclipse“.

PERCHÉ LA PROSSIMA ECLISSI SOLARE È IMPORTANTE PER GLI SCIENZIATI

I creator ritengono anche che il prossimo 8 aprile possano andare in tilt i sistemi elettrici a causa dell’evento astronomico. Uno di loro, ad esempio, ha preannunciato interruzioni di corrente e del servizio cellulare, ma l’avvertimento non è né fondato né credibile, in primis perché le persone in questione non sono scienziati. C’è un altro motivo che “alimenta” le teorie del complotto e sulla fine del mondo attorno all’eclissi solare totale dell’8 aprile. Sarà un evento astronomico molto raro, infatti per gli scienziati è molto interessante, perché le stelle potranno essere viste di giorno (il picco massimo è previsto alle ore 19:17 italiane). Inoltre, coinciderà col momento di massima attività della nostra stella.

Durante questo evento, i ricercatori avranno modo di eseguire esperimenti che non possono effettuare in altri momenti. Nello specifico, questo evento dovrebbe oscurare il Sole per oltre quattro minuti nel Nord America. Si dovrebbe arrivare a 4 minuti e 30 secondi in Messico. Di fatto, sarà il fenomeno più lungo osservato in Usa nell’ultimo secolo. Si preannuncia un esodo turistico nelle zone in cui potrà essere visto bene, come nel caso del Texas. Pertanto, le autorità locali Usa si stanno già organizzando per gestire le conseguenze. Comunque, potete stare tranquilli: il mondo non finirà l’8 aprile 2024.











