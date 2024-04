Eclissi solare totale oggi 8 aprile 2024 diretta video streaming/ Come seguire l’evento: a che ora e dove?

L’eclissi solare totale torna lunedì 8 aprile 2024 dopo una serie di teorie sui social prive di fondamento. Quello di oggi si tratta di un’occasione speciale. Infatti, a differenza di altre eclissi, questa non avverrà in una zona isolatao inaccessibile. Stavolta sarà visibile nel Nord e Centro America, quindi dal Canada al Messico. Questo vuol dire che il fenomeno, che avrà inizio alle ore 17:42 italiane e sfiorerà i 4 minuti e mezzo come durata massima della fase di totalità, non sarà visibile dall’Italia. Un’altra ragione per la quale l’eclisse di Sole totale sarà un evento speciale è legata al fatto che l’ultima, quella del 2017, era avvenuta nel momento di minima attività solare. Invece, quella dell’8 aprile si verificherà nel momento in cui l’attività della stella è al massimo, che si presenta ogni 11 anni.

Questo consentirà uno studio più approfondito della corona solare. Non a caso molti ricercatorivoleranno oltreoceano. L’eclissi solare totale sarà, infatti, un evento che consentirà loro di fare un “ritratto” del sistema solare e di immortalare gli asteroidi vulcanoidi, mai osservati finora seppur previsti in linea teorica. I telescopi degli scienziati e le fotocamere degli appassionati sono pronti a puntare i loro obiettivi. Ricordiamo, che l’eclissi totale di Sole avviene quando Sole, Terra e Luna sono allineati. Nel caso di oggi, la Luna si interpone in modo perfetto tra Terra e Sole, oscurando la sua stella completamente. Dal nostro pianeta sembrerà che la Luna “spegnerà” il Sole, come se fosse una specie di alba o tramonto.

PERCHÈ VERRANNO CONDOTTI ESPERIMENTI DURANTE L’ECLISSI DI SOLE TOTALE

L’attenzione degli astronomi è rivolta alla corona solare perché di solito è nascosta dal bagliore del Sole ed è uno dei grandi misteri irrisolti. Infatti, è formata da gas carico dal punto di vista elettrico (plasma). Nonostante ciò è molto più caldo della superficie solare: la temperatura supera il milione di gradi. Quindi, scienziati e astronomi vogliono capire quali sono i meccanismi che determinano il trasferimento di energia al plasma. L’Ansa ha riportato alcuni esperimenti made in Italy. Il team di Lucia Abbo dell’Inaf di Torino è pronto a documentare l’eclissi solare totale dell’8 aprile dal Messico con tre diversi telescopi per effettuare misure, alcune delle quali inedite, delle strutture della corona solare e del loro campo magnetico. Dunque, è evidente che la corona solare sarà praticamente il principale tema di studio di questo team durante l’eclissi solare totale.

IL “PERCORSO” DELL’ECLISSI SOLARE TOTALE E LA DIRETTA VIDEO STREAMING

L’eclissi solare totale comincerà nell’oceano Pacifico, passerà per Messico, Usa e Canada e terminerà nell’oceano Atlantico. In base a quanto segnalato dall’Unione astrofili italiani, la centralità dell’evento avverrà in Messico e durerà circa quattro minuti. L’evento inizia alle 17:42 italiane. Il massimo si avrà alle 18:17. Meteo permettendo, la prima località che sperimenterà la totalità dell’eclisse di Sole sarà la costa pacifica del Messico alle 18:38 ore italiane. Dal Messico l’eclisse “entrerà” negli Usa attraversando i vari Stati, dal Texas a New Hampshire e Maine.

Poi toccherà in Canada, in particolare nell’Ontario meridionale, proseguendo tramite il Quebec e il New Brunswick, uscendo dal Nord America continentale sulla costa atlantica di Terranova. Quindi, l’eclissi solare totale terminerà alle 22:52 italiane. Anche se non sarà visibile dall’Italia, avremo comunque altri modi per seguire in diretta questo spettacolo astronomico. Infatti, ci sono il sito della Nasa e il suo canale YouTube per la diretta video streaming, così come per il Virtual Telescope Project (Vtp) coordinato dall’astrofisico Gianluca Masi. L’evento sarà trasmesso dalle 19 ore italiane.













