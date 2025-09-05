Eclissi totale di Luna, 7 settembre 2025: il nostro satellite sarà oscurato dalla Terra e apparirà più in ombra rispetto al solito. Ecco i dettagli

Sta per arrivare una eclissi totale di Luna e la seconda bella notizia è che l’evento, lo show nel cielo, sarà perfettamente visibile anche in Italia. La speranza è di avere quindi il cielo sgombro dalle nuvole ma lo sapremo solamente domenica prossima, 7 settembre 2025, quando appunto il nostro satellite sarà il protagonista dei cieli.

Video incendio Eurostamp Pianezza/ Fiamme domate dopo ore e rischio nube tossica: "Restate a casa"

Prima di capire nel dettaglio come e dove vedere lo spettacolo ricordiamo cosa succede durante una eclissi totale di Luna, ovvero, il nostro satellite entra in un cono d’ombra che viene proiettato dalla Terra e ciò accade solamente quando il pianeta, appunto la Luna e il sole sono perfettamente allineati, quindi un evento piuttosto raro.

Putin “Truppe straniere in Ucraina saranno obiettivi legittimi”/ Monito della Russia a Coalizione volenterosi

Di fatto, come ricorda Vanity Fair, quando la Luna sorgerà sarà già nella zona di ombra proiettata dalla Terra e apparirà quindi meno nitida rispetto al solito. Questo tipo di fenomeno viene definito anche Luna di sangue in quanto il satellite assume appunto una colorazione rossastra per via della luce del sole che viene “schermata” dall’atmosfera della terra.

ECLISSI TOTALE DI LUNA 7 SETTEMBRE 2025: VISIBILE A OCCHIO NUDO

Come detto in apertura, il tutto sarà perfettamente visibile alle nostre latitudini e a occhio nudo visto che, se l’eclissi di sole va vista con uno schermo per evitare di subire dei danni agli occhi, quella lunare non presenta questo problema per via del fatto che la luce che proietta è molto meno intensa rispetto alla stella più luminosa dell’universo.

“Spagna meglio dell'Italia negli investimenti stranieri”/ Studio Amazon TEHA spiega perché

I nostri connazionali non saranno comunque gli unici che potranno godere di questo spettacolo, visto che l’eclissi totale di Luna sarà visibile anche in Asia, Australia, quindi Africa e nell’oceano Atlantico così come in quello indiano. Nel giorno dell’eclissi la Luna apparirà inoltre più grande del solito visto che arriverà 72 ore prima del perigeo che è il punto esatto in cui il nostro satellite è più vicino alla Terra, ed anche per questo lo show sarà particolarmente spettacolare.

ECLISSI TOTALE DI LUNA: ECCO QUANDO SARA’ IL MOMENTO MIGLIORE

Ma quando sarà il momento migliore per osservarla? Attorno alle ore 19:30, minuto più minuto meno, di domenica 7 settembre 2025, quindi subito dopo che il sole sarà tramontato o negli stessi istanti. Una volta che il sole sarà “andato a dormire” la Luna sarà più visibile e apparirà appunto nella sua fase di eclissi totale, visto che le fasi precedenti non saranno visibili.

Il punto massimo dovrebbe avvenire poco dopo le ore 20:00, con il compimento dell’evento che arriverà alle ore 20:52 per poi concludersi definitivamente due ore dopo, alle 22:55, due ore dopo circa. Si tratterà di un evento che sarà seguibile come detto sopra ad occhio nudo e vi basterà recarvi in una zona possibilmente dove vi è poca luce artificiale per godervelo appieno ma nel contempo non mancheranno le classiche dirette streaming via web e Youtube dove appunto non perdere neanche un minimo dell’eclissi totale di luna di questo 7 settembre 2025.

ECLISSI TOTALE DI LUNA 7 SETTEMBRE 2025: QUANDO SARANNO LE PROSSIME?

L’eclissi totale di Luna non è un evento comune ma nemmeno così raro, in ogni caso, affinchè si verifichi serve un allineamento perfetto di tre diversi corpi come detto sopra e dura diverse ore, fino a che appunto il satellite non è completamente oscurato dal pianeta. Nel corso dell’eclissi, va precisato, la Luna non appare “invisibile” ma viene semplicemente ombreggiata dalla Terra, per un fenomeno che appare decisamente suggestivo.

Ma quando avverrà la prossima eclissi? Gli amanti del cielo e degli astri saranno senza dubbio felici di conoscere le prossime tappe a riguardo. Il 26 marzo 2026, dopo di che bisognerà attendere il 2028, precisamente la notte di capodanno, altro evento particolarmente atteso. Nel 2029, infine, altre due eclissi, una a giugno e una a dicembre.