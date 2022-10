Ecobonus 2022, click day oggi 19 ottobre/ Prenotazioni online moto-motorini elettrici

CLICK DAY AL VIA OGGI 19 OTTOBRE, L’ECOBONUS 2022 PER LE MOTO

Scatta oggi mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 10 il “click day” per l’Ecobonus 2022, questa volta dedicato all’acquisto di moto e motorini elettrici: le agevolazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), consentite dall’ultimo Decreto Semplificazioni del Governo Draghi, libera altri 20 milioni di euro di eco-incentivi per la restante parte del 2022. Il contributo è rivolto a tutti coloro che acquistano «un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione».

L’incentivo stanziato dal MISE si aggiunge all’Ecobonus 2022 per le auto con incentivi in quel caso fino a 7.500 euro per determinate categorie di veicoli: in attesa della formazione del nuovo Governo che dovrà ereditare l’intera situazione degli Ecobonus (per attuare il programma PNRR sul rinnovo del parco veicoli nazionale, ndr), il click day al via oggi 19 ottobre vede protagonisti solo ciclomotori e motocicli elettrici. Come avvenuto anche per le precedenti edizioni, al cliente è previsto uno sconto del 30% per gli acquisti senza rottamazione con possibile estensione al 40% per tutti gli acquisti con rottamazione di un veicolo endotermico di classe fino a Euro3.

BENEFICIARI ECOBONUS 2022 MOTO E MOTORINI ELETTRICI: COME FUNZIONA

Capire come funziona il click day Ecobonus 2022 per le moto in realtà è molto semplice: il cliente non dovrà infatti fare nulla, in quanto lo sconto verrà direttamente applicato al momento dell’acquisto dal concessionario. Sarà infatti il gestore dell’esercizio a occuparsi della parte tecnica e burocratica, ovvero la prenotazione sul portale MISE dell’Ecobonus 2022: sempre il concessionario dovrà quindi recuperare la somma scontata dai fondi del Governo mentre al costruttore verrà recupera la somma del bonus sotto forma di credito di imposta.

Per quanto riguarda le categorie interessate dall’Ecobonus 2022 occorre riferirsi alla classificazione internazionale per capire come riconoscerle: si tratta di ciclomotori, scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici. Il contributo dell’Ecobonus moto 2022 è riconosciuto pari al 30% dell’acquisto fino ad un massimo di 3000 euro (3.660 iva inclusa), mentre sale al 40% fino ad un massimo di 4000 euro in caso di rottamazione.











