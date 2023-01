Ecobonus 2023 auto/ Risparmi fino al 40%: ecco chi può usufruirne

Recentemente è partito l’ok per accedere all’ecobonus 2023 per nuove auto. L’agevolazione comprende un contributo di natura economica, per quegli automobilisti che vorrebbero comprare un nuovo mezzo a basso inquinamento (categoria M1 per gli autoveicoli, L1e-L7e per motocicli e ciclomotori, ed infine N1 e N2 per veicoli commerciali).

Ecobonus auto 2023/ Tutti i requisiti e tipologie per ottenere l'incentivo

A varare il fondo è stato il Governo Draghi. Oggi sono stati stanziati 630 milioni di euro, grazie alle prime ipotesi messe in campo con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) del 6 aprile, e dalla legge di Bilancio del 2021.

Ecobonus 2023 auto: quanto si risparmia?

I fondi per aderire all’ecobonus 2023 per le auto elettriche e plug-in, prevede una suddivisione in fasce. Dunque, i 630 milioni di euro attuali verranno suddivisi in base alla tipologia di mezzo aderente all’agevolazione.

Il risparmio economico quindi, sarà influenzato dal mezzo comperato. Acquistando un mezzo con emissioni fra lo 0 e i 20 grammi di anidride carbonica per km, il risparmio totale ammonta a 5.000€ (con rottamazione del veicolo appartenente alla stessa categoria e omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4), scende a 3.000€ se non si usufruisce della rottamazione.

Per macchine aventi emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2, con la rottamazione il risparmio ammonterebbe a 4.000€, senza la metà, 2.000€.

La situazione dell’ecobonus del 2023 (auto a parte), differisce per quanto riguarda motocicli e ciclomotori (i così noti cinquantini), dove invece, il risparmio può arrivare fino al 40% rispetto al costo per comprare questi veicoli di natura elettrica.

Percentuale di sconto applicabile fino a massimo 4 mila euro in caso di rottamazione (sempre per moto della stessa categoria, da Euro 0 a Euro 3.). Senza la rottamazione lo sconto si riduce al 30% del prezzo di acquisto del nuovo veicolo e sconto massimo applicabile fino a 3.000€.

Per poter esser accreditati dall’ecobonus 2023 per auto e moto, è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale per l’incentivo alla mobilità sostenibile ed inserire tutte le generalità richieste.











