Ecobonus 2023/ È online il sito web ufficiale per mandare la domanda, come funziona?

Finalmente è online il sito per l’ecobonus 2023. Si aspettava da tempo, la piattaforma che consentisse di inviare la domanda telematica, affinché tutti i dati dei soggetti beneficiari – come da Legge – potessero arrivare correttamente all’ente che gestisce il settore, nonché l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente.

Il portale in questione è “Bonus Fiscali ENEA“, dove oltre alla domanda per l’ecobonus, si potrà spedire la pratica – chiaramente telematica – anche per il bonus casa del 2023. Attenzione al termine da rispettare per la scadenza, che di norma è fissato a 90 giorni per quegli interventi che sono partiti il 1° di gennaio, con termine al 31 dello stesso mese.

Ecobonus 2023: presentazione ufficiale del sito, come usarlo

L’ecobonus e il bonus casa, si possono richiedere direttamente sul portale ufficiale (che abbiamo linkato sopra). Dopo aver inserito nella URL il dominio o aver fatto click sul link che abbiamo inserito sopra, in home page troverete due voci, rispettivamente:

ECOBONUS

Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (Legge 296/2006).

BONUS CASA

Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 16–bis DPR 917/86).

Per entrambe le sezioni, sono previste delle documentazioni differenti, in modo tale che possano esser consultate e approfondite onde evitare errori in fase di richiesta. Nello specifico, ecco le guide a propria disposizione:

Interventi ammessi;

Vademecum;

FAQ Ecobonus;

Guide dell’Agenzia delle Entrate;

Portali degli anni precedenti.

La data di scadenza dei 90 giorni, vale dalla pubblicazione del sito web, ovvero l’1 febbraio 2023. Va prestata attenzione alla documentazione essenziale per farsi accettare la domanda:

Ecobonus 2023: la lista dei lavori effettuati per far riqualificare la classe energetica del patrimonio edilizio d’oggetto dei lavori (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%). E le informazioni per le spese sostenute per rifare la facciata. I dati dovranno rispettare tutte le scadenze contenute nei vari documenti. Bonus casa: l’uso delle fonti rinnovabili, i dati di intevento edilizio e le detrazioni fiscali inerenti alle ristrutturazioni edilizie.

