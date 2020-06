Ecobonus anche ad alberghi e seconde case?/ Proposta emendamento al decreto Rilancio

Pubblicità

L’ecobonus potrebbe essere esteso anche agli alberghi e alle seconde case? È uno degli obiettivi primari che la maggioranza si è data fra gli emendamenti di ritocco al decreto rilancio, presentati quest’oggi alla Camera, con la speranza di chiudere questa partita nel giro, al massimo, di 20-25 giorni. C’è infatti bisogno di supportare da vicino gli italiani e serve dare segnali concreti in tal senso; d’altro canto, gli albergatori sono fra le categorie più colpite dalla pandemia di Coronavirus, che ha costretto gli Stati a chiudere le frontiere e impedito gli spostamenti non soltanto fra nazioni, ma addirittura fra regioni, province e singoli Comuni. Come riferito dall’edizione odierna del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, la maggioranza “fa pressing per estendere l’ecobonus a tutte le seconde case e agli alberghi. Inoltre chiede una riconfigurazione temporale della Cig prima di prolungarne la durata, facendo leva sui fondi Sure. Seguono gli incentivi per il settore auto e il perfezionamento del meccanismo degli aiuti alle imprese magari con qualche correttivo al ‘pari-passu'”. Senza dimenticare le richieste di Regioni e Comuni, le integrazioni sul capitolo sanità e per il bonus affitti. Tuttavia, i fondi a disposizione per le modifiche sono pochi e ammontano solo a 800 milioni di euro (su una manovra da 155 miliardi).



