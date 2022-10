Ecobonus auto 2022, fino a 7.500 euro di incentivi/ Ecco quali modelli comprare

Ecobonus auto, 650 milioni di euro per il 2022

Ecobonus auto 2022, con i nuovi incentivi si possono ottenere sconti fino a 7.500 euro per comprare una vettura a basse emissioni di CO2 o elettrica. Con la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre scorso, gli sconti per comprare veicoli non inquinanti sono infatti aumentati del 50% ed estesi alle persone giuridiche che impiegano le auto per finalità commerciali (autonoleggio). L’ecoincentivo massimo, con questo provvedimento, è salito da 5.000 a 7.500 euro, in presenza di un’auto da rottamare.

Inoltre, le risorse per i nuovi ecobonus auto 2022 arrivano a 650 milioni di euro per l’intero 2022 e a 2,8 miliardi per tutto il periodo 2023-2030. Il provvedimento del governo Draghi ha stabilito quali sono le caratteristiche delle auto acquistabili e i contributi spettati. Per i veicoli non inquinanti, ovvero le auto elettriche da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro, gli ecoincentivi fissano a 7.500 euro lo sconto in presenza di rottamazione di un’auto non inferiore a Euro 6. In caso di mancata rottamazione, il contributo scende a 6.000 euro. Il prezzo di listino dell’auto, Iva esclusa, non deve superare i 35mila euro.

Ecobonus auto 2022, quali modelli acquistare per sfruttare gli sconti statali?

Ecobonus auto sono previsti anche per acquisti di vetture di tipo plug-in, di categoria di emissioni superiore a quella elettrica. Gli sconti per queste auto, con emissioni di CO2 da 21 a 60 grammi per chilometro, sono di 6.000 euro con rottamazione e di 3.000 euro senza rottamazione. Il prezzo di listino non deve eccedere i 45mila euro, escludendo dall’acquisto l’Iva. Sulla base delle indicazioni contenute nel decreto governativo e delle caratteristiche delle auto in promozione con gli ecoincentivi, il sito i-Dome ha pubblicato un elenco, non esaustivo, dei modelli che si possono acquistare, facendo buoni affari.

Nella categoria delle auto elettriche, con prezzi al di sotto di 35mila euro e incentivo fino a 7.500 euro, si possono acquistare la Fiat 500, la Renault Zoe, la Smart EQ Fortwo, la Hyundai Kona e la Dacia Spring. Nella categoria successiva, con sconti fino a 6.000 euro, prezzo entro i 45mila euro ed emissioni di CO2 fino a 60, si può pensare di acquistare la Ford Kuga, la Jeep Compass 4XE, la Renault Captur, la Mini Countryman e la Mercedes Gla.











