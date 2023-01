Ecobonus auto 2023/ Tutti i requisiti e tipologie per ottenere l’incentivo

A partire da martedì 10 gennaio è possibile usufruire dell’ecobonus auto 2023. Si tratta di incentivi interessati per coloro che hanno provveduto all’acquisto di un mezzo elettrico a basse emissioni.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona e per quali tipologie di veicoli è valido l’ecobonus auto 2023.

Ecobonus auto 2023: 3 tipologie per rientrare nel contributo

L’ecobonus auto del 2023 inizia oggi, martedì 10 gennaio. Giornata dove il Governo ha messo in atto l’incentivo per comprare auto nuove di fabbrica a bassa emissione di CO2.

Hanno diritto a richiedere l’Ecobonus aut0 2023 tutte le persone fisiche, che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, acquisteranno in Italia un’auto nuova mantenendo le stesse proprietà per almeno un anno.

L’ecobonus auto del 2023 non è previsto – come già accennato – per tutti i mezzi, ma solo quelli che hanno un basso impatto ambientale. Sono 3 le tipologie che rientrano nel nuovo bonus. Vediamole più nello specifico:

Auto elettriche: tutti i veicoli a quattro ruote, che rientrano nella categoria M1, ossia con le emissioni comprese nella fascia che va da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro; Auto ibride plug–in: sempre nella categoria M1 con emissioni di CO2 comprese nella fascia da 21 a 60 grammi di CO2 per chilometro; Auto a basse emissioni: sono tutte quelle auto che emettono una quantità di CO2 compresa nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro.

Alla luce di ciò l’ecobonus auto 2023 potrà essere richiesto per tutti gli acquisti che sono destinati al trasporto di persone, con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente. Ad esempio:

Auto nuove di fabbrica;

Con emissioni di CO2 che non devono essere superiori a 135 g/Km;

Con prezzo di listino compresi di optional (IVA esclusa) non superiore ai 35.000 euro per tutte quelle fasce con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi al KM.

Per avere accesso all’ecobonus auto 2023 di quali altri requisiti bisogna essere in possesso?

L’importo dell’incentivo emesso dal governo per le auto elettriche per l’anno 2023 varia in base a quella che potrebbe essere un eventuale rottamazione di un altro veicolo. L’auto rottamata deve avere i seguenti requisiti:

Appartenere alla categoria M1 ;

; Intestata da almeno 12 mesi alla stessa persona del nuovo veicolo, oppure a un componente della stessa famiglia;

alla stessa persona del nuovo veicolo, oppure a un componente della stessa famiglia; Con omologazione in euro da 0 a 4.

Per poter accedere a tali contributi, per la fascia 61/135 g/Km è obbligatorio rottamare un veicolo usato. In assenza di tale rottamazione, il contributo sarà concesso solo per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Alla luce di ciò il concessionario dove si acquisterà l’auto nuova, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo dovrà:

Consegnare l’auto usata ad un demolitore;

Provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione presso l’apposito sportello telematico dell’automobilista.

