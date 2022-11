Ecobonus requisiti/ Agevolazione persa per un ritardo: a cosa fare attenzione

L’ecobonus propone dei requisiti ben specifici. Questo significa che basterà un elemento non accettabile per vedersi rifiutare l’agevolazione. Il contributo – per coloro che ne godranno – consentirà di ottenere il 65% di sconto sotto forma di credito di imposta.

Per riportare un esempio pratico, vedremo come l’Agenzia delle Entrate è riuscita a contrastare un contribuente, facendogli perdere i requisiti per ottenere un’agevolazione fiscale riguardante la riqualificazione energetica.

Ecobonus requisiti: ecco come si rischia di perderla

A proposito di ecobonus e requisiti, riportiamo di recente il caso di un contribuente toscano, a cui è stato negato l’Ecobonus del 65% dopo aver fatto domanda successivamente all’installazione di alcuni pannelli solari presso il proprio appartamento.

In un primo momento la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dato ragione al contribuente, ma nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate è ricorsa alla Cassazione, la causa per il contribuente è andata persa.

L’ente governativo si è ribellato all’invio ritardato della documentazione fornita dal contribuente. Egli infatti, avrebbe dovuto spedire dei documenti presso la piattaforma ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente).

Nonostante la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dato – almeno inizialmente – ragione al contribuente toscano, effettivamente se leggiamo il Decreto Ministeriale del 19/02/2007, possiamo notare che tra gli obblighi di requisiti per ottenere l’ecobonus, rientra proprio la scadenza da rispettare entro i tempi prestabili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sancisce altresì, ulteriori obblighi da rispettare: il pagamento obbligatorio mediante bonifico bancario e la conservazione dei documenti da presentare.

Il contrasto tra CTR della Regione Toscana e Cassazione è semplice: la seconda ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, motivando il ricorso giusto in quanto, la normativa appena citata non prevede soltanto una funzione ricognitiva, bensì di controllo sui risultati raggiunti.

Il controllo prevede se la spesa sostenuta è fattibile oppure no, dunque non rispettare tempi e date può essere motivo di decadenza dal bonus fiscale.

