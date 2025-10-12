Ecofin, Giorgetti chiede a Ue maggiore flessibilità se si vogliono raggiungere davvero gli obiettivi. Su bilancio, regole fiscali, golden power e tabacco...

L’INTERVENTO DI GIORGETTI ALL’ECOFIN

L’Italia vuole collaborare con l’Unione europea, ma chiede flessibilità e rispetto della sovranità nazionale: a lanciare il messaggio è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ne ha parlato all’Ecofin, la riunione dei ministri europei delle Finanze, dicendosi pronto a discutere di nuove risorse e solidarietà – come per l’Ucraina – ma non a costo di danneggiare la nostra economia o di perdere competenze strategiche.

L’incontro si è tenuto per discutere delle regole fiscali europee, valutare nuovi strumenti finanziari come il Reparation loan per aiutare l’Ucraina e affrontare vari temi, tra cui il bilancio Ue, il golden power italiano e la tassazione del tabacco.

Per quanto riguarda gli aiuti all’Ucraina, l’idea è di usare gli interessi o gli attivi russi congelati in Europa come garanzia per il prestito, ma servono verifiche legali e politiche, perché non è chiaro se gli Stati membri debbano garantire quel debito e come questo peserebbe sui loro conti pubblici.

Infatti, Giorgetti ha chiesto chiarimenti alla Commissione europea, poiché, se le garanzie pesano sul bilancio, cambia tutto per l’Italia e per altri Paesi. La Commissione ha risposto che non dovrebbe contare automaticamente come debito o deficit, ma la decisione finale spetta a Eurostat.

GOLDEN POWER E BILANCIO EUROPEO

Per quanto riguarda il golden power, l’Ue starebbe valutando se l’Italia abbia abusato di questo potere nel caso Unicredit–Banco BPM, mentre Giorgetti ha difeso il governo, spiegando che «la sicurezza nazionale è competenza dello Stato, non dell’Ue» e che, comunque, «il governo applica una legge esistente». Questa può essere modificata, ma ciò spetta al Parlamento, non all’esecutivo di Bruxelles.

Giorgetti si è detto poi disponibile a discutere della revisione delle entrate dirette del bilancio europeo per finanziare il rimborso del Next Generation EU, ma le nuove risorse non devono penalizzare la competitività delle imprese europee, non devono gravare troppo su cittadini e aziende e devono, infine, essere trasparenti e semplici.

LA TASSAZIONE SUL TABACCO

Il ministro dell’Economia è intervenuto anche sulla proposta europea di alzare le tasse minime sui prodotti del tabacco (comprese le sigarette elettroniche), spiegando che un aumento eccessivo potrebbe favorire il contrabbando e il mercato illegale. Dunque, Giorgetti chiede un’analisi prudente, distinguendo tra prodotti tradizionali (sigarette) e innovativi (e-cig e riscaldatori di tabacco), che reagiscono diversamente ai rincari: «I prodotti tradizionali, caratterizzati da un’ampia diffusione e da investimenti ormai consolidati, reagiranno in modo differente rispetto ai prodotti innovativi, introdotti più di recente e sostenuti da investimenti ancora da ammortizzare».

REGOLE FISCALI E OBIETTIVI

In merito alle regole fiscali e agli obiettivi europei, difficili da conciliare, il titolare del Mef auspica maggiore flessibilità: «Mi sembra che siano molte le sollecitazioni, che richiedono un approccio flessibile e strategico da parte dei singoli Paesi nazionali, ma anche della Commissione europea. Altrimenti, questi obiettivi mi sembrano complessivamente difficili da raggiungere».

L’Italia vuole mantenere i conti sotto controllo, ma serve spazio per investire e sostenere l’economia, anche per la guerra dei dazi tra Usa e Cina e del conflitto in Ucraina.