Ecologia Roma, domenica 20 febbraio senza auto/ Elenco completo mezzi consentiti

Domenica 20 febbraio sarà una giornata all’insegna dell’ecologia a Roma. Per la terza volta nel 2022, nella Capitale non circoleranno le auto, nell’ambito dell’iniziativa “Domeniche ecologiche” promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. L’obiettivo di questo provvedimento è facilmente intuibile: si tratta di un tentativo di porre un argine all’inquinamento atmosferico e, nel contempo, provare ad attuare una campagna di sensibilizzazione da parte della cittadinanza nei confronti di una tematica mai così attuale e che riguarda davvero tutti noi da molto vicino.

Peraltro, si tratta di un progetto già andato in scena in passato e che consta complessivamente di quattro domeniche ecologiche, nelle quali residenti e turisti abbandoneranno il loro veicolo a quattro ruote in favore di una bella passeggiata nel centro della Capitale, riscoprendone l’inenarrabile e universalmente riconosciuta meraviglia, come peraltro già accaduto il 2 e il 30 gennaio, quando sono andate in scena le prime due domeniche ecologiche. La quarta – l’ultima in tal senso – si terrà il 13 marzo.

ECOLOGIA ROMA, DOMENICA 20 FEBBRAIO SENZA AUTOMOBILI: ECCO CHI POTRÀ COMUNQUE CIRCOLARE

Roma Mobilità ha comunicato nel dettaglio quali saranno i divieti che caratterizzeranno la giornata di domenica 20 febbraio, all’insegna dell’ecologia nella Capitale. In particolare, è stato previsto lo stop al traffico privato in Ztl verde nelle fasce orarie dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. In questi spazi temporali, potranno viaggiare solamente alcune tipologie di veicoli, non ultime le automobili a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi.

Inoltre, concesso il via libera anche a tutte le auto ibride e ai veicoli elettrici, a metano o GPL. Quale soluzione è stata pensata, invece, per i possessori di mezzi BI-FUEL (benzina+Gpl o benzina+metano)? In tal caso, sarà possibile circolare negli orari vietati esclusivamente se i loro conducenti faranno utilizzo del combustibile meno inquinante (ovviamente non la benzina). Saranno esentati dal divieto di circolazione i veicoli in sharing e tutti i mezzi con contrassegno disabili.



