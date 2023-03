Economia a emissioni zero/ Il nuovo piano aiuti dell’Unione Europea

Economia a emissioni zero, questo è il nuovo obiettivo dell’Unione Europea, che è sempre più orientata a fornire strumenti e risorse per accelerare le green tech. Uno sforzo in più, che però sembrerebbe essere l’unica soluzione per riuscire a raggiungere gli obiettivi per la transizione ad una ecologia migliore.

Di recente, l’Unione Europea ha presentato una nuova soluzione per aiutare le imprese facenti parte dell’UE, al fine di aiutarle a transitare più velocemente possibile, in quella che definiamo da tempo come l’economia a emissioni zero, anche nota come green tech (nonostante le numerose perplessità sul tema).

Economia a emissioni zero: cosa aspettarsi dal nuovo piano

L’economia a emissioni zero si potrà raggiungere – a patto che il piano funzioni – al più presto possibile. Nella nota della Commissione Europea, si legge la programmazione con la quale si vorrà procedere per riuscirci:

“Prolunga la possibilità per gli Stati membri di sostenere ulteriormente le misure necessarie per la transizione verso un’industria a zero emissioni. Ciò riguarda in particolare i regimi per accelerare l’introduzione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell’energia e i regimi per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, che gli Stati membri possono ora istituire fino al 31 dicembre 2025“.

Il progetto che in questo caso sarà configurabile come “Aiuti di Stato“, punta a migliorare l’efficienza delle energie rinnovabili, allo stoccaggio dell’energia e alla decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, rendendo ogni step più semplice.

Ad esempio, verrà abolita la “procedura di gara“, salvo alcune eccezioni. Sarà resa flessibile la tipologia di fonti energetiche rinnovabili da scegliere, ampliandone la disponibilità. I calcoli sui massimali di aiuto saranno resi più semplici e potenziati, affinché vi sia un incremento notevole.

Ma i sostegni per ampliare gli investimenti non finiscono qui, dato che si incrementerà il budget per produrre più attrezzature strategiche, nello specifico batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e stoccaggio del carbonio, utile favorire la produzione di componenti chiave e per agevolare riciclaggio inerente alle materie prime più critiche.











