Economia & coronavirus, incontro Club Sussidiario/ Diretta video Zoom: orario e link

La cultura (e il lavoro) non si fermano con il coronavirus: per la giornata di oggi mercoledì 8 aprile 2020, il Club del Sussidiario invita tutti a seguire l’incontro in diretta video streaming dal titolo “Esiste ancora un’economia al tempo del coronavirus?”. Introduce il Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini, mentre partecipano all’incontro diversi ospiti collegati sulla piattaforma Zoom. Interverranno tra le ore 17.30 e le 19.30 di oggi i seguenti ospiti: Barbara Colombo, AD Ficep Spa; Alfredo Mariotti, Direttore Generale UCIMU – Sistema per produrre; Giuseppe Tripoli, Segretario generale Unioncamere; Graziano Tarantini, Presidente Banca Akros Spa; Graziano Debellini, Presidente TH Resorts; Franco Cambielli, Presidente Gruppo Cambielli Edilfriuli; Andrea Della Bianca, CDO Milano; Antonio Intiglietta, Presidente A.D. GE.FI.; Marco Piuri, AD Trenord; Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare. Conclude l’incontro, l’intervento di Carlo Cottarelli, Direttore Osservatorio sui Conti Pubblici, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Modera Enrico Castelli, giornalista, già vicedirettore TgR Rai

COME E DOVE SEGUIRE L’INCONTRO

Per poter assistere all’evento organizzato dal Club de il Sussidiario basterà collegarsi tramite la piattaforma Zoom tra le ore 17.30 e le 19.30 con pochi semplici passaggi da seguire:

Topic: Club del Sussidiario – Esiste ancora un’economia al tempo del Coronavirus?

Time : Apr. 8, 2020 05:30 PM Rome Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/484870213

Meeting ID: 484 870 213

Password: 040798

Una volta entrati nella stanza su Zoom, all’inizio della videoconferenza ogni presente sarà in modalità MUTE per evitare sovrapposizioni di audio. Al termine degli interventi dei relatori, per chi desiderasse fare domande, sarà possibile “alzare la mano”. Sarà poi il team che organizza l’evento a dare la parola al momento opportuno per intervenire. Infine, occorre confermare la partecipazione alla mail rinville@ilsussidiario.net



