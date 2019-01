Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019/ Video, cosa cambia per le Partite Iva: ecco chi è esonerato

Dal 1 gennaio 2019 cambia tutto per quanto riguarda la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia: scatta la fatturazione elettronica per tutti, fino a ieri obbligatoria solo per la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici. In termini specifici, la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Come scrive il sito dell’Agenzia delle Entrate, «l’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)». Per poter emettere una fattura elettronica il consiglio è collegarsi con il sito specifico reso disponibile ad hoc dall’Agenzia delle Entrate in cui poter seguire passo dopo passo tutti gli strumenti e i passaggi da svolgere per compiere al meglio l’operazione di fatturazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA COSA CAMBIA? ECCO CHI È ESONERATO

Occorre in primo luogo creare un documento in formato Xml (eXtensible Markup Language), il quale dovrà essere della dimensione massima, per singola fattura, di 5 Mb: lo stesso documento deve essere ovviamente valido a livello legale e per questo si rende necessaria la firma digitale (che può essere richiesta direttamente ai certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia digitale, Agid). «Oltre alla firma digitale, i file dovranno avere anche altre informazioni necessarie: il codice identificativo del destinatario, l’indirizzo Pec e il riferimento temporale. Solo dopo che questi elementi sono stati compilati, la fattura è pronta per l’invio che dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione del documento», segnala il focus di Sky Tg24. Per tutte le altre successive informazioni il portale sulla Fatturazione Elettronica rende disponibile i vari dettagli e il percorso idoneo per ogni soggetto obbligato alla nuova operazione che sostituisce la fattura cartacea: importante invece conoscere quali sono i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica. Si tratta di tutti gli operatori (imprese e lavoratori autonomi), che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli anche quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfetario” dei minimi. Per tutti coloro resta comunque possibile, anche se non obbligatorio, l’utilizzo della Fatturazione Elettronica.





