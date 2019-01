BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dall’Europa (11 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALL’EUROPA

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi, perlopiù provenienti dall’Europa. Alle 10:00 verrà diffuso l’indice Zew di gennaio sulla situazione economica tedesca. Alla stessa ora, l’Istat diffonderà il dato sulla produzione industriale italiana nel mese di novembre. Un’ora dopo, lo stesso Istituto nazionale di statistica renderà disponibile la nota sull’andamento dell’economia italiana. Alle 10:30, invece, dal Regno Unito, arriverà il dato sulla produzione industriale di novembre, accompagnato dal saldo della bilancia commerciale, sempre per quel che concerne il mese di novembre. Alle 14:30, dagli Usa arriverà il dato sull’inflazione nel mese di dicembre. In giornata è previsto anche il collocamento di Btp per un importo complessivo di circa 6,5 miliardi di euro.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,63% a 19.300 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Juventus, con un rialzo del 4,6%. Bene anche Terna con un +2,2%. Sopra l’1,5% hanno chiuso anche Cnh Industrial, Diasorin, Enel, Italgas e Unipol. Saipem, Ferragamo e Leonardo hanno perso l’1%, ma peggio hanno fatto Moncler (-1,6%), Amplifon (-2,4%) e A2A (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 263 punti base.

