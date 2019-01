BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa di pochissimi dati (14 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI, POCHI DATI IN ARRIVO

La Borsa italiana inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Dopo alcune sedute chiuse in rialzo, con il ritorno sopra la soglia dei 19.000 punti, c’è da capire se il peggio per Piazza Affari può considerarsi alle spalle o meno. Di certo non sono stati confortanti i dati diffusi venerdì, visto che fanno apparire come più probabile una recessione se non per l’Europa quanto meno per il nostro Paese. Una situazione che potrebbe d’altro canto però rendere anche più facile una retromarcia da parte delle banche centrali nel loro percorso di “normalizzazione” dei tassi di interesse. In ogni caso oggi alle 10:00 l’Istat renderà noto il numero di permessi di costruire in Italia relativo al terzo trimestre del 2018, mentre un’ora più tardi conosceremo il livello della produzione industriale in Europa.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un calo dello 0,05% a 19.290 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Fca (+2,5%) e Campari (+2,3%). Bene hanno fatto anche Azimut (+1,6%), Mediobanca (+1,2%), Stm (+1,1%) e Pirelli (+1%). Sul fronte dei ribassi Brembo ha ceduto il 3,9%, ma la chiusura è stata ampiamente negativa anche per Ubi Banca (-3%) e Banco Bpm (-3%). Male anche Bper (-1,7%) e Prysmian (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 263 punti base.

