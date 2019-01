BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi e il voto sulla Brexit (15 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

La giornata di oggi presenta diversi dati e spunti interessanti per i mercati, a cominciare dal voto che ci sarà nel Parlamento di Londra sull’accordo raggiunto dal Governo May con l’Ue sulla Brexit. Un voto che sembra essere importante anche per le sorti dell’esecutivo. Nel pomeriggio, poi, alle 16:00, è previsto l’intervento di Mario Draghi al Parlamento europeo: come sempre sarà prestata molta attenzione alle parole del Presidente della Bce. In mattinata, invece, alle 8:45 conosceremo il dato sull’inflazione in Francia, mentre un quarto d’ora dopo sarà la volta di quello spagnolo. Sempre alle 9:00 verrà diffuso il dato sul Pil della Germania nel 2018. Si capirà quindi quanto ha frenato l’economia considerata la locomotiva europea. Nel pomeriggio, alle 14:30, dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di dicembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,61% a 19.171 punti. Sul listino principale pochi titoli hanno chiuso in rialzo. Tra questi ha fatto meglio di tutti Juventus, con un +2,4%. Bene anche UnipolSai, salita dell’1%. Tra i ribassi, invece i peggiori sono stati Bper (-3,8%) e Moncler (-2,7%). Hanno perso più del 2% anche Ubi Banca (-2,3%), Leonardo (-2,4%) e Banco Bpm (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 262 punti base.

