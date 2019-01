BORSA ITALIANA OGGI/ La reazione di Piazza Affari al voto sulla Brexit (16 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI, LA REAZIONE AL VOTO SULLA BREXIT

Oggi i mercati faranno sicuramente i conti con l’esito del voto del Parlamento di Londra che ha bocciato l’accordo raggiunto sulla Brexit. Non mancano comunque dati macroeconomici degni di nota. Si comincia alle 8:00 con l’inflazione in Germania nel mese di dicembre. Lo stesso dato sarà diffuso alle 10:30 per quanto riguarda la Gran Bretagna e alle 11:00 per l’Italia. Alle 10:00, invece, l’Istat comunicherà i dati su ordini e fatturato dell’industria nel mese di novembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio nel mese di dicembre, mentre alle 16:30 sarà reso noto l’ammontare delle scorte di petrolio. Alle 20:00, infine, sarà diffuso il Beige Book della Federal Reserve.

Ieri Piazza Affari ha chiuso quasi in parità, con un calo dello 0,03%, a 19.165 punti. Sul listino principale hanno sofferto particolarmente le banche, in ragione delle indiscrezioni che le vorrebbero costrette ad aumentare le riserve per gli Npl. Banco Bpm ha ceduto il 4,1%, Ubi Banca il 5%, Unipol il 4,4%, Bper il 4,7% e Unicredit il 3,2%. Male anche Leonardo, che ha perso il 3,8%. Sul fronte dei rialzi, Juventus è salita del 7,2%. Bene anche Ferrari (+2%), Fca (+2,1%) Cnh Industrial (+1,8%), Saipem (+1,6%) e Diasorin (+1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 267 punti base.

