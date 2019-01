BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 19.500 (17 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 19.500

Anche nella giornata di oggi non mancano dati macroeconomici di un certo interesse. Si comincia, alle 10:00, con la bilancia commerciale dell’Italia relativa al mese di novembre. Un’ora dopo si conoscerà l’inflazione europea relativa sempre a novembre, un dato utile considerando che la Bce considera come proprio target ottimale il 2%. Alle 14:30 l’attenzione sarà rivolta all’altra sponda dell’Atlantico, dove alle 14:30 sarà comunicato il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Sempre alla stessa ora si conoscerà il numero di licenze edilizie e di nuovi cantieri residenziali negli Stati Uniti a dicembre, oltre all’Indice Fed di Filadelfia. In giornata si terrà anche un’asta di titoli di stato spagnoli.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell’1,63% a 19.477 punti. Sul listino principali sono stati pochi i titoli a terminare la seduta in rosso: il peggiore è stato Campari con un -1,4%. Sul fronte dei rialzi, invece, si sono messi in luce Unicredit (+5,8%) e Fineco (+5,6%). Bene anche Banco Bpm (+3%), Banca Generali (+3,1%), Intesa Sanpaolo (+3,7%) e Ubi Banca (+3,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 254 punti base.

