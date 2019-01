BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari ancora a caccia di Quota 19.500 (18 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI ANCORA A CACCIA DI QUOTA 19.500

La Borsa italiana chiude la settimana con una giornata che non offre molti spunti macroeconomici di rilievo. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulla produzione nelle costruzioni relativo a novembre. Mezz’ora dopo, dalla Gran Bretagna, arriverà invece quello sulle vendite al dettaglio nel mese di dicembre. Alle 15:15, dagli Stati Uniti, verrà comunicata la produzione industriale del mese relativa al mese di dicembre, mentre alle 16:00 verrà diffuso l’indice di fiducia delle famiglie dell’Università del Michigan. In mattinata è previsto un incontro presso la sede dell’Abi, per la presentazione di un libro che raccoglie gli interventi di Guido Carli all’assemblee dell’Abi e alle Giornate dei risparmio, cui prenderanno parte anche Antonio Patuelli, Ignazio Visco e Giovanni Tria. Dunque potrebbero arrivare dichiarazioni interessanti sul momento particolare che sta attraversando il sistema bancario italiano.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,04%, a 19.470 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Campari, con un rialzo del 4,1%. Bene anche Telecom Italia, che ha guadagnato il 2%. Sopra l’1% anche Cnh Industrial, Unipol e UnipolSai. Sul fronte dei ribassi, Stm ha ceduto l’1,9%, mentre Fineco l’1,7%. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a quota 253 punti base.

