BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alla prima seduta dell’anno (2 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI ALLA PRIMA SEDUTA DELL’ANNO

Piazza Affari oggi affronta la prima seduta del 2019 e ci saranno pochi dati macroeconomici con cui confrontarsi, per lo più provenienti dall’Europa. In particolare, è prevista la diffusione dell’indice PMI manifatturiero di Italia (ore 9:45), Francia (9:50), Germania (9:55), Gran Bretagna (10:30) e a livello generale europeo. Previsti anche collocamenti di titoli di stato in Francia e in Grecia. Negli Usa non sono previsti dati particolari, anche se ci sarà sicuramente attenzione su cui inizierà l’anno di Wall Street, che è rimasta aperta anche lunedì 31 dicembre.

L’ultima seduta del 2018 per Piazza Affari si è chiusa con un rialzo dell’1,44% a 18.324 punti. Pochi i titoli in rosso sul Ftse Mib, dove a fare peggio di tutti è stata Recordati, con un -2,3%. Tra i rialzi, Saipem, Banco Bpm e Unipol hanno superato il 4%, rispettivamente con un +4,3%, un +4,2% e un altro +4,2%, mentre sono riusciti a crescere di oltre il 3% Banca Generali (+3,1%), Moncler (+3,1%), Ubi Banca (+3,3%), Unicredit (+3,1%) e UnipolSai (+3,1%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso il 2018 sotto la soglia dei 251 punti base.

