BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (21 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI OGGI SENZA IL FARO DI WALL STREET

La settimana per Piazza Affari si apre senza il riferimento di Wall Street. Il terzo lunedì di gennaio, negli Stati Uniti, si celebra infatti il Martin Luther King Day. Di conseguenza i mercati d’Oltreoceano resteranno chiusi. A livello macroeconomico non ci sono dati interessanti da segnalare, se non l’indice dei prezzi alla produzione della Germania relativo al mese di dicembre. L’attenzione sarà rivolta in maniera particolare quindi all’Eurogruppo che precederà l’Ecofin. Si dovrebbe prendere atto dello stop alla procedura di infrazione per l’Italia, ma soprattutto potrebbero emergere le posizioni di Bruxelles riguardo lo stallo sull’accordo per la Brexit, che Theresa May ha detto di voler riformulare per sottoporlo sia a Bruxelles che al Parlamento britannico.

Ricordiamo che a Piazza Affari Enel e Snam staccano gli acconti dei dividendi. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso con un +1,22% a 19.708 punti. Sul listino principale Telecom Italia ha fatto segnare un calo del 7,2%, mentre Banco Bpm è sceso dell’1,9%. Sul fronte dei rialzi, invece, Stm ha guadagnato il 4,5% e Saipem il 4%, come Leonardo. Superiori al 3% anche i rialzi di Cnh Industrial, Diasorin e Tenaris. Lo spread tra Btp e Buns è sceso sotto i 247 punti base.

