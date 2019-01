Fmi taglia stime crescita Italia: “rischio globale”/ Salvini replica a Davos: “voi vera minaccia per economia”

Un monito, l’ennesimo, contro la crescita italiane e una replica – anche qui l’ennesima – di uno dei due vicepremier, questa volta Matteo Salvini: il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ospite al Forum Economico Mondiale di Davos taglia le stime della crescita sull’Italia e mette il nostro Paese tra i primissimi e maggiori rischi globali per la tenuta economica internazionale. «In Europa continua la suspence su Brexit, e il costoso intreccio fra rischi sovrani e rischi finanziari in Italia rimane una minaccia», ha spiegato il direttore della Ricerca Fmi Gita Gopinath presentando il rapporto, nella versione aggiornata, del World Economic Outlook. In particolare è il nodo spread-banche a tenere sotto allerta la situazione italiana, con il taglio delle stime allo 0,6% (era l’1% a ottobre) che è una diretta conseguenza di questo “timore” nel Fondo diretto da Christine Lagarde: «Gli spread italiani sono scesi dal picco di ottobre-novembre ma restano alti. Un periodo prolungato di rendimenti elevati metterebbe sotto ulteriore pressione le banche italiane, peserebbe sull’attività economica e peggiorerebbe la dinamica del debito», si legge al primissimo punto della sezione sui “rischi globali”, che evoca anche una Brexit senza accordo.

LA REPLICA DI SALVINI: “FMI MINACCIA PER L’ECONOMIA”

La previsione di crescita dell’Italia, dopo la bocciatura di Bankitalia arriva anche dal Fmi che per l’anno corrente abbassa a 0,6% mentre mantiene quella per l’anno prossimo, a 0,9%. Nel documento del Fondo Monetario Internazionale, l’Italia è individuata con la Germania come uno dei fattori «la cui frenata a fine 2018 ha fatto rivedere in peggio le stime di crescita per l’Eurozona e comportato un calo dell’euro del 2% fra ottobre e gennaio», riporta l’Ansa. Immediata la replica del Ministro Salvini che dall’Italia ricaccia indietro le “accuse” con due obiettivi ben identificati, Fmi e lo stesso Forum di Davos: «Italia minaccia e rischio per l’economia globale? Piuttosto è il Fmi che è una minaccia per l’economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri», ha detto il Ministro degli Interni commentando i dati e i tagli del Fmi.

