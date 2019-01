TIM, ELLIOTT CRITICA IL PIANO VIVENDI SULLA RETE/ “Perso del tempo, non crea valore”: titolo male in Borsa

Si prospetta un 2019 difficile per Vivendi in Italia, complice anche il fatto che i rapporti tra il nostro Paese e la Francia siano ai minimi storici per una serie di ragioni contingenti. Dopo che l’Agcom aveva bocciato il piano francese, nelle ultime ore sono arrivate le bordate al gruppo di Amos Genish da parte del Fondo Elliott che, attraverso un suo portavoce, ha criticato la strategia dato che non solo non creerebbe valore nell’azienda ma sarebbe pure responsabile della perdita di quasi un anno di tempo, a scapito di azionisti e dello stesso sistema Italia. Infatti, il fondo USA che esprime di fatto oramai la maggioranza del Cda di Tim ha ricominciato il suo pressing affinché il board dia il via alla “creazione e separazione di una rete unica”. E le fibrillazioni interne non hanno fatto bene nemmeno al titolo che in Borsa ha fatto segnare di nuovo un “meno” e che rappresenta la performance peggiore a Piazza Affari dal 2013 a oggi. (agg. di R. G. Flore)

TIM, ELLIOTT CONTRO VIVENDI

Tim, il gruppo Vivendi è pronto alla resa sulla rete fissa del gigante italiano delle telecomunicazioni: a seguito del recente parere espresso dall’Agcom in merito alla separazione della rete d’accesso disponibile e che sarebbe dovuta confluire in una NetCo si aprono nuovi scenari per i francesi mentre intanto dal Fondo Elliott arrivano dure critiche. Infatti, a seguito della pubblicazione del suddetto documento da parte dell’autorità di garanzia, il fondo attivista e che detiene una quota pari all’8,85% ha non solo sparato a zero contro la stessa Vivendi ma ha chiesto nuovamente al Cda di Tim di cominciare quanto prima tutte le operazioni necessarie per giungere alla tanto auspicata separazione della rete. Se il Cda accogliesse questa sollecitazione, per Vivendi si aprirebbero scenari pessimi dal momento che sarebbe come sconfessare quella che è stata la strategia del gruppo francese in Tim fino ad ora.

LE CRITICHE DEL FONDO ELLIOTT

E proprio nelle ultime ore, in merito alla complessa situazione che sta vivendo Tim, sono arrivati nuovi segnali di pressing dallo stesso Fondo Elliott che, in merito alla suddetta accelerazione da parte del board di separare la rete ha lanciato una bordata a Vivendi, sottolineando che “la decisione dell’Agcom conferma che il suo progetto di mantenere l’intero capitale di NetCo in Tim non solo non crea valore per gli azionisti ma è considerata insufficiente”, aggiungendo pure che nel corso dell’ultimo anno questo modo di agire ha portato a perdere tempo e a una distruzione di valore proprio a scapito di “Tim e dell’intero Paese”. E, in riferimento a questa guerra interna, non è un caso che anche oggi il titolo abbia perso ancora terreno in Borsa, toccando il minimo negli ultimi cinque anni e avendo subito anche un taglio del target price. Insomma, il progetto di Amos Genish, numero uno di Vivendi, sembra essere oramai naufragato e adesso la mossa tocca ad Elliott.



