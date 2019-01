BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in cerca di un rialzo (22 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI IN CERCA DI UN RIALZO

Dopo l’Eurogruppo di ieri, oggi si svolgerà la riunione dell’Ecofin e ancora una volta l’attenzione sarà perlopiù su quanto sta avvenendo in Gran Bretagna. Da non sottovalutare, comunque, il trattato che oggi ad Aquisgrana dovrebbe essere siglato tra Francia e Germania. A livello di dati macroeconomici, proprio dalla Gran Bretagna, alle 10:30, arriveranno il tasso di disoccupazione e il livello medio delle retribuzioni relativi al mese di novembre. Più importante il dato che arriverà alle 11:00 dalla Germania. Si tratta infatti dell’Indice Zew relativo all’economia tedesca per quanto riguarda il mese di gennaio. Alle 16:00, negli Stati Uniti, verrà diffuso il dato sulle vendite di case esistenti relativo a dicembre. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,35% a 19.638 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Juventus, con un rialzo del 5,3%. Bene anche Leonardo, che ha guadagnato il 2,4%, e Recordati, salita del 2,3%. Superiore all’1% anche il rialzo di Atlantia e Ferrari. Sul fronte dei ribassi, lo stacco del dividendo ha portata Enel a scendere del 2,3%, mentre continua il momento difficile di Telecom Italia, che ha perso il 2,6%. Male anche Ferragamo (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 250 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA