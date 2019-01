BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari Telecom Italia cerca un rimbalzo (23 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI, TELECOM CERCA UN RIMBALZO

La giornata macroeconomica non offre particolari dati macroeconomici. Alle 8:45 si conoscerà l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere francesi relativo al mese di gennaio. Nel pomeriggio, precisamente alle 16:00, verrà reso noto l’indice di fiducia dei consumatori a livello europeo di gennaio. Prima, però, alle 15:00, dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi delle case relativo a novembre, mentre alle 16:30 sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista anche l’emissione di Bund a 5 anni per circa 4 miliardi di euro.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,03% a 19.437 punti. Sul listino principale solamente tre titoli hanno terminato la sessione con il segno più. Atlantia (+0,3%), Juventus (+0,7%) e Unipol (+0,1%). Per Telecom Italia (-6,2%) è stata un’altra brutta giornata: il titolo di Tim non sembra ancora aver toccato il fondo e la capitalizzazione dell’azienda continua a scendere. Seduta particolarmente negativa anche per Stm (-3,4%) e Banco Bpm (-2,7%), Ferrari (-2,1%), Unicredit (-2,1%) e Ubi Banca (-2%). Lo spread tra Btp e Bund resta sopra i 249 punti base.

