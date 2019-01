BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (24 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

La giornata macroeconomica odierna è contraddistinta dalla prima riunione del board della Bce del 2019. L’attenzione degli investitori sarà quindi rivolta alle parole che pronuncerà Mario Draghi in conferenza stampa, prevista come sempre alle 14:30. In mattinata verranno comunicati gli indici Pmi manifatturiero e dei servizi, per quanto riguarda il mese di gennaio, relativo a Francia (ore 9:15), Germania (ore 9:30) ed Europa (ore 10:00). Ancora alle 10:00, l’Istat renderà noto il dato sulla bilancio commerciale extraUe di dicembre. Alle 14:30, negli Usa, verrà roso noto il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di Oat francesi. A Piazza Affari, invece, prima dell’apertura verrà diffuso il bilancio 2018 di Stm.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,19% a 19.400 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Juventus con un +2,4%. Bene anche Unicredit, salita dell’1,6%. Per quanto riguarda i ribassi, Exor ha ceduto l’1,7%, mentre Recordati e Ferrari l’1,6%. Perdite superiori all’1% anche per Amplifon (-1%), Bper (-1,5%), Cnh Industrial (-1,3%), Eni (-1,1%) e Fca (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 252 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA