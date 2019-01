BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere quota 19.500 (25 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE QUOTA 19.500

Non ci sono in agenda molti dati macroeconomici per la giornata di oggi. In mattinata, alle 10:00, in Germania verrà diffuso l’indice Ifo relativo al mese di gennaio. Vedremo se saranno confermate le previsioni di Mario Draghi secondo cui non c’è rischio di recessione sia in Germania che in Italia. Alle 14.30 dagli Usa arriverà il dato sugli ordinativi di beni durevoli nel mese di dicembre. In giornata è anche prevista l’emissione di Btp e Ctz: sarà interessante vedere se ci sarà una discesa dei tassi.

Altrettanto interessante sarà vedere se Piazza Affari chiuderà la settimana sopra quota 19.500 punti, visto che ieri la seduta è terminata con un +0,85% a 19.564 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Stm (+10,2%) e Azimut (+7,6%). Bene anche Leonardo (+2,5%) e Ferrari (+2,3%). Superiori all’1,5% anche i rialzi di Banca Generali, Brembo, Exor, Fca, Juventus, Moncler, Pirelli, Tenaris, Unipol e UnipolSai. Sul fronte dei ribassi hanno perso più dell’1% Banco Bpm (-1,7%), Buzzi (-1,55), Recordati (-1,7%) e Ubi Banca (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 249 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA