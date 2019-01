BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari saluta Ansaldo STS (28 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI SALUTA ANSALDO STS

Non sono previsti dati macroeconomici significativi provenienti dall’Europa per la giornata di oggi. L’attenzione sarà quindi più concentrata sulle parole che Mario Draghi pronuncerà in audizione al Parlamento europeo nel pomeriggio. Non mancheranno, invece, dati dagli Usa, a cominciare dagli ordinativi di beni durevoli relativo a dicembre e al saldo della bilancia commerciale di novembre in diffusione alle 14:30. Più tardi, alle 16:00, saranno resi noti gli ordinativi industriali per il mese di novembre, oltre che il dato sulle vendite di nuove abitazioni sempre per il mese di novembre. In giornata ci sarà anche l’emissione di Bund a tre mesi.

A Piazza Affari, invece, non troveremo più Ansaldo-STS. Oggi e domani, infatti, il titolo sarà sospeso dalle contrattazioni per essere poi definitivamente revocato, a seguito dell’Opa totalitaria portata a termine da Hitachi, mercoledì 30 gennaio. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,26% a 19.810 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Azimut (+4,1%), Bper (+4,4%), Buzzi (+4,5%) e Stm (+4,4%). Sopra il 2% hanno chiuso anche Atlantia, Banco Bpm, Brembo, Cnh Industrial, Ferragamo, Saipem, Tenaris, Ubi Banca e Unicredit. Tra i pochi titoli in rosso hanno perso più dell’1% A2A e Ferrari. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 245 punti base.

