BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda alle trimestrali Usa (29 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA ALLE TRIMESTRALI USA

Continua la stagione delle trimestrali a Wall Street. E certamente i dati delle diverse società conteranno per l’andamento dei mercati più dei dati macroeconomici quest’oggi, dato che di fatto non ve ne sono di particolarmente rilevanti. Da segnalare, alle 8:45, l’indice della fiducia dei consumatori in Francia a gennaio. Alle 15:00, dagli Usa, arriverà l’indice Case-Shiller relativo a novembre che misura i prezzi delle abitazioni nelle principali città degli States. In giornata si terrà anche un’asta di Bot semestrali. Tra le società che comunicheranno i dati dell’ultimo trimestre negli Usa citiamo Apple, Ebay, Verizon, Pfizer e 3M.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,02% a 19.608 punti. Sul listino principale tra i titoli in rialzo da segnalare la crescita dell’1,7% di Juventus. Bene anche Azimut (+1,1%) e Buzzi (+1,5%). Sul fronte dei ribassi, invece, il peggiore di tutti è stato Cnh Industrial, con un calo del 3,8%. Superiori al 2% anche le perdite di Ferrari (-2,3%), Fineco (-2,2%), Stm (-2,2%), Tenaris (-2,7%) e Unicredit (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 246 punti base.

