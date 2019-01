Rete unica, Open Fiber pronta a investire con Tim/ Audizione alla Camera: ma dubbi degli azionisti su fusione

Rete unica, Open Fiber pronta a investire con Tim: è quanto emerge da una audizione tenutasi oggi presso la Camera che aveva a tema il 5G e in cui si sono registrate le parole presidente della società, Franco Bassanini, in merito all’operazione di fusione che però, a suo dire, al momento non scalderebbe più di tanto i cuori degli azionisti di Tim. “Il progetto di una rete unica presuppone un accordo tra la grande maggioranza degli azionisti e di Open Fiber” ha detto Bassanini, spiegando come i primi non siano esattamente “allineati” sul progetto che comunque negli ultimi tempo ha ricevuto pure un endorsement molto forte dallo stesso Giovanni Tria, Ministro dell’Economia, che aveva dato il suo parere favorevole alla nascita di una rete unica di telecomunicazioni. A fargli eco è stata l’ad di Open Fiber, Elisabetta Ripa, che sul tema si è detta comunque possibilista e ha chiuso con un “diamogli tempo” rivolto agli stessi azionisti di Tim affinché maturino una decisione.

OPEN FIBER SULLA RETE UNICA CON TIM

Il progetto della fusione da parte di Tim e Open Fiber in una unica rete è stato definito nel corso dell’audizione di oggi alla Camera da Bassanini come “vantaggioso” solo nel caso in cui anche la controparte lo ritenga tale: “Se da parte loro ci fosse la volontà di approfondire alcune tematiche saremmo più che contenti di andare incontro, ma ora credo che Tim abbia soprattutto bisogno di capire quale direzione intenda individuare e percorrere” ha aggiunto Ripa, marcando la differenza con la sua società che ha già esplicitato quali sono i propri progetti per il futuro e che da tempo trovano l’approvazione di tutti gli azionisti. A tal proposito, oltre al progetto di coinvestimento con Tim per la realizzazione della rete unica, intanto Open Fiber si sta muovendo con i suoi 500mila abbonati sul totale di 5 milioni di famiglie che sono collegate a casa con la fibra. Anche per questo motivo è stato già confermato il piano da 6,5 miliardi di investimenti nel nostro Paese per i prossimi cinque anni in quello che è un settore strategico per il nostro Paese.

