Banca Carige commissariata da Bce/ Ultime notizie, dimissioni Cda e paura conti correnti: Conte segue il caso

Non si placa la polemica su Banca Carige dopo la decisione della Bce di commissariare la Cassa Risparmio di Genova in seguito alle dimissioni del Presidente Pietro Modiano, dell’Amministratore delegato Fabio Innocenzi e degli amministratori Salvatore Bragantini, Bruno Pavesi e Lucia Calvos. Il Cda stesso è poi decaduto ufficialmente e le motivazioni – come spiegavamo qui ieri – vanno motivate con l’esito dell’assemblea dello scorso 22 dicembre dove è stato bloccato l’aumento di capitale da 400 milioni di euro per l’astensione di Malacalza Investimenti. La Bce è intervenuta e ha nominato una terza di commissari straordinari già ieri pomeriggio: l’ex presidente Modiano, l’ex Ad Innocenzi e Raffaele Lener. Il trio gestirà la Banca Carige in stretto contatto con la Vigilanza per assicurare continuità al credito e ai conti correnti: inutile dire però come il timore, specie nei correntisti, è elevato. Chi ha in deposito fino a 100mila euro è tutelati dalle regole dell’ormai famoso “bail-in” , che garantiscono attraverso il Fondo di garanzia tutti i depositi fino a quella cifra: «I problemi riguardano magari chi ha obbligazioni o azioni, io sono tranquillo, sono cliente da quando avevo 18 anni, è la banca dei genovesi. Certo che adesso iniziamo a guardarci un po’ intorno….», racconta Paolo Maggi, 33 anni, ai colleghi del Secolo XIX.

LE PROSSIME MOSSE DOPO COMMISSARIAMENTO

Il premier Conte e il Ministro dell’Economia Giovanni Tria stanno seguendo personalmente il caso Carige: «Questa vigile attenzione del governo è il segno tangibile e la migliore garanzia per proseguire e completare il consolidamento patrimoniale e il rafforzamento imprenditoriale di un’azienda bancaria valutata quale essenziale strumento per realizzare il rilancio dell’intero sistema economico-sociale ligure», fanno sapere con una nota da Palazzo Chigi. Dalla Bce invece arriva l’appello a tutti, «I commissari straordinari hanno il compito di salvaguardare la stabilità di una banca monitorandone attentamente la situazione, tenendo costantemente informata la BCE e, se necessario, adottando misure tese ad assicurare che la banca ripristini il rispetto dei requisiti patrimoniali in modo sostenibile». Secondo gli esperti citati dal Messaggero, la strada più percorribile dopo la sospensione del titolo in Borsa e il blocco dell’aumento di capitale è che i tre commissari chiedano al Fondo interbancario di Garanzia «di trasformare il bond da 320 milioni in Common equity, rafforzando i coefficienti patrimoniali senza dover passare dall’assemblea dei soci». Il secondo step successivo sarà poi la ricerca di un partner per poter ricapitalizzare, magari aggregando la Banca Carige con un’altra banca più solida. Secondo l’ex Ministro Padoan, «La soluzione ottimale sarebbe una ricapitalizzazione attraverso il mercato. D’altronde Malacalza fino a qualche tempo fa aveva continuato ad immettere capitale, poi il processo si è arrestato per motivi che personalmente non conosco».

