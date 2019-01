BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e il ritorno alle contrattazioni di Carige (3 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI CON POCHI DATI IN ARRIVO

La giornata macroeconomica offre pochissimi dati ai mercati, perlopiù provenienti dagli Usa. Sarà certamente interessante vedere se anche oggi le piazze europee partiranno in rosso e se cambiare qualcosa quando alle 14:30 si conosceranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Più tardi, alle 16:00, sarà diffuso l’indice ISM manifatturiero per il mese di dicembre. Importante anche il dato sulle auto vendute negli States nel mese di dicembre (le immatricolazioni in Italia sono state comunicate ieri). Da segnalare, per l’Europa, l’assenza in mattinata del riferimento della chiusura della borsa di Tokyo, ferma per festività, la diffusione del dato sulla massa monetaria M3 a novembre e l’emissione di Bonos spagnoli.

Ieri Piazza Affari, dopo una partenza in negativo, ha recuperato terreno riuscendo a chiudere con +0,04%, a 18.330 punti. Sul listino principale ha svettato Juventus, salita del 10,2%. Bene anche Prysmian, che ha messo a segno un +3,4%, e Snam (+3,2%). Hanno guadagnato più di un punto percentuale anche A2A (+2%), Atlantia (+1,3%), Banca Generali (+1,4%), Buzzi (+1,1%), Italgas (+1,3%), Telecom Italia (+1,3%) e Terna (+2,3%). Sul fronte dei ribassi giornata difficile per le banche dopo la notizia della nomina di commissari straordinari per Carige da parte della Bce. Intesa Sanpaolo ha perso l’1,7%, Unicredit l’1,2%, Ubi Banca l’1,6%, Unipol l’1,6% e Bper il 2%. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso sotto i 252 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA